W warstwie wizualnej rebranding dotyczy przede wszystkim nazwy i logo, ale nie tylko, bo również zmienił się - bo poszerzył - zakres jej działań. Od dziś Publicum PR to już przeszłość. OPUBLIKOWANI – to zupełnie nowa i zobowiązująca marka, która stawia na jakość, kreatywność i doradztwo.

– 9 lat na rynku to szmat czasu. Dlatego postanowiliśmy się zmienić, by jeszcze pełniej otworzyć się na potrzeby naszych klientów. Wprowadzamy nową, odświeżoną nazwę: OPUBLIKOWANI. Zdecydowaliśmy się również na lekkie, ale charakterystyczne logo – mówi Janusz Mroczkowski, szef agencji OPUBLIKOWANI.

Nowa komunikacja wizualna oddaje zresztą to, czym firma zajmowała się już od dawna. Lata doświadczenia na rynku sprawiły, że firma jest partnerem i doradcą swoich klientów a nie jedynie wykonawcą powierzanych jej usług z zakresu np. mediów społecznościowych czy relacji z mediami.



– Jako jedna z niewielu agencji PR w Polsce specjalizujemy się w kompleksowym zarządzaniu komunikacją marek franczyzowych. Czujemy ten wyjątkowy biznes, który wymaga innego spojrzenia, rozumienia potrzeb franczyzodawców i problemów franczyzobiorców oraz mechanizmów decydujących o rozwoju przedsięwzięć tego typu. Współpracujemy z czołowymi markami franczyzowymi w Polsce. Są to między innymi sieć LodyBonano, Wytwórnia Lodów Polskich „uLodziarzy”, Makarun, Koku Sushi – dodaje Janusz Mroczkowski.



Agencję OPUBLIKOWANI dziś tworzą doświadczeni i kreatywni pracownicy. Są to: Patryk Dziejma – Social Media Director, Agnieszka Domanowska – Media Relations Director, Mateusz Roszkowski – Creative Director. A także: Urszula Dąbrowska i Malwina Pietrewicz – odpowiedzialne za kontakt z mediami, Ilona Nieroda – Community Manager oraz Mariusz Hanus i Karol Skindzier – Social Media Manager. Nad wszystkim od początku zaś czuwa Janusz Mroczkowski, który jest odpowiedzialny za zarządzanie agencją, relacje z klientami, media relations oraz strategie PR.



Powitajcie OPUBLIKOWANYCH.