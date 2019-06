Kolory pawich piór, Jojo Moyes

Jojo Moyes rozkochała w sobie polskich czytelników tytułami Zanim się pojawiłeś oraz Kiedy odszedłeś. Kolory pawich piór to dotąd niepublikowana w naszym kraju powieść tej popularnej, brytyjskiej autorki. Książka opowiada historię nieco skrytej Suzanny, która na co dzień prowadzi mały sklep, Pawi Zakątek – miejsce spotkań oryginalnych osobowości z całego miasta. Dziewczyna nie czuje się jednak szczęśliwa. Aby ruszyć do przodu, musi uporać się z własną przeszłością. Przede wszystkim z prawdą o swojej matce – pięknej i ekscentrycznej kobiecie, która pewnego dnia porzuciła dotychczasowe życie i zamieniła bogatego męża na zwykłego domokrążcę. Czy Suzannie uda się odkryć prawdę o pilnie strzeżonej, rodzinnej tajemnicy?

Więcej niż pocałunek, Helen Hoang

Ten tytuł to prawdziwy hit – debiut Helen Hoang został wybrany najlepszą książką 2018 roku w plebiscycie organizowanym przez jeden z najważniejszych portali o literaturze – Goodreads.com. Główną bohaterką powieści jest zmagająca się z zespołem Aspergera trzydziestoletnia Stella, której lepiej wychodzi rozwiązywanie algorytmów niż umawianie się na randki. W głębi serca kobieta ma jednak dosyć dojmującej samotności. Postanawia więc... poćwiczyć wchodzenie w relacje międzyludzkie – w tym celu wynajmuje sobie mężczyznę do towarzystwa. Szybko okaże się jednak, że korepetycje z miłości przerodzą się w coś więcej niż nieco szalony eksperyment.

Nóż. Harry Hole, tom 12, Jo Nesbø

Kolejny tom opowieści kryminalnych z Harrym Holem w roli głównej. W tej części ziszczają się najgorsze koszmary niepokornego policjanta. Bohater po raz kolejny wpada w odmęty alkoholizmu, jego związek wisi na włosku, a jakby tego było mało – pewnego ranka budzi się cały we krwi. Nie trzeba chyba dodawać, że krew wcale nie należy do niego. Co wydarzyło się zeszłej nocy? Szukanie odpowiedzi na to pytanie zwiastuje jedno z najtrudniejszych śledztw w karierze Harry’ego.

Zranić marionetkę, Katarzyna Grochola

Zranić marionetkę to pierwszy kryminał w dorobku Katarzyny Grocholi, znanej dotąd ze świetnych powieści obyczajowych. Głównymi bohaterami jej najnowszej książki są Weronika – antropolożka badająca zjawisko samobójstw oraz Natan – policjant, któremu przydzielono sprawę śmierci bogatego biznesmena. Szybko okazuje się, że to, co na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykłe samobójstwo, jest początkiem serii morderstw. W toku śledztwa wyjdzie na jaw porażająca prawda, w której dobro miesza się ze złem, a zemsta jest czasami jedynym sposobem na poradzenie sobie z demonami przeszłości.

Kolejne 365 dni, Blanka Lipińska

Fani erotyków, trzymajcie się mocno. Przed wami kolejna część bestsellerowego cyklu 365 dni autorstwa Blanki Lipińskiej, który rozszedł się już w pół milionie egzemplarzy! Tym razem nasza gorąca para – niepokorna Laura i szef sycylijskiej mafii Massimo muszą zmierzyć się z sytuacjami ekstremalnymi. Śmierć, zdrada, przemoc, alkohol, ostry seks. A do tego zwroty akcji, jakich nie wymyśliłby sam Hitchcock. Wydawcy przekonują, że seria autorstwa Blanki Lipińskiej to połączenie Pięćdziesięciu twarzy Greya z Ojcem chrzestnym. Musimy dodawać, że dawno nie było na naszym rynku książki, która wzbudzałaby tak wiele kontrowersji?

Jeszcze się kiedyś spotkamy, Magdalena Witkiewicz

Oto powieść obyczajowa z miłością i rodzinnym sekretem w tle od jednej z najpopularniejszych, polskich autorek tego gatunku. Michał, chłopak Justyny postanawia rzucić wszystko i szukać swojego szczęścia w USA. Dziewczyna nie wie, co ma o tym myśleć – czy mężczyzna, który zostawia najbliższą mu osobę, nadal zasługuje na jej miłość? Babcia Justyny doradza jej zapomnieć i zacząć życie na nowo. Kobieta przywołuje także własne, bolesne wspomnienia wojny i miłości do męża, który musiał walczyć przeciwko Polsce. Starsza pani przeczuwa bliskość swojej śmierci, dlatego postanawia wyjawić wnuczce skrzętnie ukrywaną tajemnicę.

Opiekunka, Sheryl Browne

Jade ma wszystko, co powinna posiadać idealna opiekuna dla dzieci. Jest czuła, zabawna i troskliwa. Ale to tylko pozory. Mark i Melissa bezgranicznie jej ufają, dzięki czemu kobieta nie ma trudności, aby manipulować całą rodziną. Jade szybko staje się najważniejszym punktem odniesienia w życiu Cainów, a jej misterny plan zniszczenia rodzinnej sielanki zaczyna zbierać swoje przerażające żniwo. Opiekunka to trzymający w napięciu thriller, który czyta się jednym tchem.

Kwiat paproci. Tom 0,5. Jaga, Katarzyna Berenika Miszczuk

To historia dla wszystkich fanek szeptuch, czarów i tajemnic. Jaga jest prequelem popularnej serii Kwiat paproci, której autorka sięga do słowiańskiego folkloru i opowieści rodem z drewnianej, zagubionej w lesie chaty. W książce poznajemy historię Jarogniewy – młodej szeptuchy, przybywającej do Bielin, świętokrzyskiej miejscowości, w której rządzą demony, bogowie oraz inne siły nadprzyrodzone. Jesteście ciekawi, kim za młodu była Baba Jaga albo jak wyglądałaby pogańska Polska? Koniecznie sięgnijcie po ten oraz inne tytuły z bestsellerowej serii Katarzyny Bereniki Miszczuk.

Stulecie Winnych, Ałbena Grabowska

Trylogia, na podstawie której powstał popularny serial telewizyjny o tym samym tytule. Ałbena Grabowska przedstawia w niej historię rodu Winnych – od wybuchy I wojny światowej w 1914 roku aż po współczesność. To poruszająca opowieść o Polsce, jej tragicznych losach oraz zwykłych ludziach, którzy musieli mierzyć się z wszechobecną śmiercią, biedą oraz prześladowaniem. To także historia o miłości, rodzinie i poświęceniu, w której przeżycia fikcyjnych bohaterów przeplatają się z życiorysami prawdziwych postaci – Jarosława Iwaszkiewicza i jego żony Anny czy Janusza Korczaka. Książki z serii łączą rodzące się w każdym pokoleniu bliźniaczki – wszystkie staną się świadkami przełomowych wydarzeń w najnowszej historii naszego kraju.

Płomień pod moją skórą. After, tom 1., Anna Todd

Tessa ma w swoim życiu wszystko pod kontrolą. Najpierw chce skończyć studia, potem odbyć staż w dobrym wydawnictwie, a na koniec założyć szczęśliwą rodzinę z Noah, chłopakiem, którego zna od dzieciństwa. I wtedy na jej drodze staje ON – Hardin. Mężczyzna, który pokaże jej, na czym polega namiętność i udowodni, że życie może mieć soczyste barwy. Co wybierze Tessa – spokojną przyszłość przy boku Noah czy szalony romans z facetem, który tak bardzo działa jej na nerwy?

Gra o tron, George Martin

W oczekiwaniu na szósty tom sagi Pieśń Lodu i Ognia może warto przypomnieć sobie historię, od której wszystko się zaczęło? A dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Gra o tron, podpowiadamy – to pierwszy tom jednego z najpopularniejszych cyklów powieści fantastycznych ostatnich lat, na podstawie którego powstał hitowy serial HBO. Krwawa, brutalna i pełna intryg opowieść przeniesie was do świata pełnego widowiskowych bitew oraz mrocznych zakamarków ludzkiej natury. Uwaga, ta historia wciąga bez reszty!

Brzydki, zły i szczery, Adam Ostrowski

Kto może być jednocześnie brzydki, zły i szczery? To O.S.T.R., ikona polskiego rapu, laureat czterech Fryderyków, kompozytor i producent muzyczny. Adam Ostrowski właśnie wydał swoją autobiografię. Jego historia to niemała gratka dla wszystkich fanów hip-hopowych brzmień rodem z wielkomiejskich blokowisk. To opowieść o dorastaniu, rodzinie, idolach i przyjaciołach. Momentami zabawna, momentami wzruszająca książka o dążeniu do celu i „życiu po śmierci”.

Kryminały, thrillery, romanse, biografie i powieści obyczajowe – te wakacje obfitują w ciekawe tytuły, które umilą nam letnie lenistwo. Czy jest coś, co dodalibyście do tej listy?