1 lipca rozpoczął się proces składania wniosków o 500 Plus za pośrednictwem internetu. Warto wiedzieć, że ubiegający się o świadczenie mogą skorzystać z trzech platform. Wniosek o 500 Plus można złożyć np. za pośrednictwem PUE ZUS. Żeby to zrobić, wystarczy założyć konto w serwisie lub zalogować się do systemu za pomocą konta zaufanego. Drugą platformą służącą m.in. do składania wniosku o 500 Plus jest rządowa Empatia. Żeby ubiegać się o 500 Plus za jej pośrednictwem też trzeba posiadać konto zaufane. W przypadku trzeciej wystarczy posiadać internetowe konto bankowe. Obecnie zdecydowana większość banków ma możliwość wysłania za jego pośrednictwem wniosku o 500 Plus.



- To jest inwestycja w rodzinę. Nawet jeśli ktoś tych pieniędzy teraz nie potrzebuje, to na pewno je dobrze spożytkuje, np. wysyłając na korepetycje czy dodatkowe zajęcia lub po prostu zacznie odkładać na przyszłość - mówiła w jednym z wywiadów Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.



Rodzice każdego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia i którzy złożą odpowiednie wnioski otrzymają po 500 zł. W skali roku można odłożyć 6 tysięcy złotych. Te pieniądze dobrze ulokowane mogą stanowić zabezpieczenie przyszłości dzieci i ułatwią start w trudne i drogie dorosłe życie. Jak to zrobić?



Rozwiązań jest kilka. Można założyć lokatę w banku lub specjalne konto, można odkładać do przysłowiowej skarpetki, albo wybrać polisę ubezpieczeniową. Które z tych rozwiązań będzie gwarancją zgromadzenia odpowiedniego kapitału?



- Jeżeli zdecydujemy się na lokatę, konto czy też zwykłe odkładanie pieniędzy, trzeba mieć bardzo silną wolę, żeby w rozmaitych sytuacjach po nie nie sięgnąć. Efekt? Zazwyczaj jest taki, że niewiele z tych oszczędności zostaje. Z czystym sumieniem mogę zaproponować polisę ubezpieczeniową „Strat w dorosłe życie”. To oferta skierowana do rodziców, którzy chcą zgromadzić kapitał na przyszłość swojego dziecka. Największym plusem takiego rozwiązania jest fakt, że niezależnie od tego co przyniesie los, dziecko dostanie środki na jakie rodzic umawia się podpisując umowę – mówi Agnieszka Popławska, ekspert ubezpieczeniowy z Białegostoku, która od kilku lat współpracuje z marką Prudential.



Odkładanie najlepiej zacząć już w chwili kiedy mały człowiek pojawia się na świecie. Oszczędności są wówczas długoterminowe i regularne. To daje gwarancję tego, że potomek będzie miał zdecydowanie ułatwiony strat w dorosłe życie. Co ciekawe, jest też możliwość uzyskania premii – dodatkowych kwot, które powiększą wartość oszczędności dziecka.



