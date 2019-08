Z ich usług zwykle korzystają osoby w sile wieku, świadome tego, że zdrowa dieta jak nic innego pozytywnie wpływa na organizm i dobre samopoczucie. Teraz dzięki Akcji zorganizowanej przez Cateromarket.pl dietę pudełkową zupełnie za darmo otrzymają także wybrani seniorzy – samotni, schorowani, będący w złej sytuacji materialnej. Słowem ludzie, dla których catering dietetyczny to szansa na ciepłe posiłki, lepsze zdrowie i porcję codziennego uśmiechu.



– Nasze społeczeństwo się starzeje, a wielu seniorów zmaga się z problemami finansowymi, nie stać ich na leki czy jedzenie – niektórzy od tygodni nie jedli ciepłego posiłku. Firmy cateringowe mają duże zasoby do tego, by dzielić się swoimi posiłkami. Nie chodzi tu o zwykłe obiady, ale dietę pudełkową, czyli pięć zdrowych, zbilansowanych dań, gotowanych z dobrej jakości produktów, każdego ranka dostarczanych pod drzwi domu czy mieszkania starszych ludzi. Wierzymy, że w ten sposób jesteśmy w stanie poprawić stan ich zdrowia i sprawić, by poczuli się ważni i mniej samotni – tłumaczy Łukasz Sot, współwłaściciel Cateromarket.pl.



Do tej pory do Akcji przyłączyło się dwanaście firm z całej Polski, a wśród nich: Dietific, Przełom w Odżywianiu, Zdrowy Smak, Kapitan Cook, Fit King, Vita Diet, Kukuła Healthy Food, Fit Papu, Fresh Catering, Mixer in the Box, Torebka w Cukierce oraz Fit Apetit. Każda z nich wzięła pod opiekę przynajmniej jednego seniora ze swojej okolicy i teraz przez określony czas będzie dostarczać mu posiłki.



– Choć dziś catering dietetyczny to już nie tylko pomysł na zdrowe odżywianie, ale element modnego lifestylu, to dla nas ciągle jest to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby tych najbardziej wymagających żywieniowo osób – tłumaczy dr Krystyna Pogoń, kierownik Zespołu Dietetycznego i właściciel Dietific, firmy, która jako jedna z pierwszych zgłosiła chęć dzielenia się pudełkami. – Catering dietetyczny to wręcz idealny sposób na odżywianie dla seniorów, którzy szczególnie potrzebują wartościowej i zbilansowanej diety, a z racji uwarunkowań zdrowotnych i życiowych, samodzielne przygotowywanie posiłków jest dla nich trudne.



Dr Krystyna Pogoń zwraca także uwagę, że dla wielu osób starszych barierą przed korzystaniem z cateringu jest jego wysoka jak na portfele emerytów cena: – Przystępując do Akcji chcemy pokazać, że to dobre rozwiązanie i zachęcić młodsze pokolenie, żeby oprócz własnej diety, zamówili ją także dla rodziców czy dziadków i w ten sposób wspólnie zadbali o ich zdrowie. Informacji na temat przebiegu akcji Catering dla seniora. Podziel się pudełkiem można szukać na Facebooku Cateromarket.



– Naszym celem jest, aby dostarczana pomoc była długofalowa i systematyczna, dlatego gorąco zachęcamy kolejne firmy do przyłączania się do tej Akcji. Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie odmienić codzienność setek osób. Ale nawet jeśli dzięki naszej inicjatywie uda się pomóc kilkunastu potrzebującym seniorom – z satysfakcją i dumą ogłosimy, że było warto – podsumowuje Łukasz Sot z Cateromarket.pl.