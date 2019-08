Młodzi biegacze na start. Na wszystkich czekają promocje w szkole językowej

Start i meta, podobnie jak w ubiegłych latach, zlokalizowane będą na ul. Św. Pio. Dystanse, które uzależnione są od wieku uczestnika, to: 100, 600 m oraz 1 km.



Bieg organizuje Fundacja Białystok Biega, która od przeszło ośmiu lat skutecznie zachęca najmłodszych do biegania, a także jedna z najstarszych szkół językowych w Białymstoku Homeschool. W trakcie biegu najmłodsi mogą się poczuć jak zwycięzcy po przebiegnięciu zakładanego dystansu i przekroczeniu mety. Jak przyznają organizatorzy, nadrzędnym celem biegu jest zaszczepienie wśród najmłodszych pozytywnych emocji, jakie daje ruch i radość z biegania.



Podczas Homeschool Run nie będzie prowadzony pomiar czasu. Bieg ma na celu propagowanie biegania wśród dzieci, a każdy z zawodników, który ukończy dystans, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.



– Uczestnicy Homeschool Run oraz ich rodzice mogą skorzystać ze specjalnej oferty szkoły językowej Homeschool. Wystarczy, że przy rejestracji do biegu rodzic/opiekun zaznaczy taką chęć w formularzu zgłoszeniowym. Promocja obowiązuje do 30 września 2019 – mówi Wojciech Kuczyński z Homeschool w Białymstoku.



Promocja obejmuje:



– Kurs dla dzieci w wieku 3-5 lat – zniżka w wysokości 200 zł oraz zestaw do nauki o wartości 250 zł,



– Kurs dla dzieci w wieku 6-7 lat – zniżka w wysokości 230 zł oraz zestaw do nauki o wartości 250 zł,



– Kurs dla dzieci w wieku 8-13 lat – zniżka w wysokości 270 zł,



– Kurs dla dzieci w wieku 14-17 lat – zniżka w wysokości 270 zł,



– Kurs dla osób dorosłych (+18) – zniżka w wysokości 300 zł.



Do zobaczenia na stracie, a nieco później na mecie.