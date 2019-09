Zdrowe przekąski dla piłkarzy i kibiców Jagiellonii

„Porcja Dobra” to słodkie, ale zdrowe przekąski, produkowane z suszonych owoców i orzechów. Bez konserwantów, polepszaczy smaku i sztucznych barwników. Na dodatek to nasza rodzima, podlaska produkcja - firma mieści się w podbiałostockiej Choroszczy. I ma już coraz więcej fanów - i na fb, i w realu.



- Od początku promujemy aktywny tryb, życia, sportowców, tancerzy, podróżników. To zgodne z naszą prozdrowotną filozofią. Teraz postanowiliśmy wesprzeć także zawodników Jagiellonii - powiedziała Anna Ananczikowa, współwłaścicielka Pure Life. - Nasze owocowo-orzechowe przekąski pomogą im odzyskać energię po wyczerpujących treningach i meczach.



- To wspaniała alternatywa dla pełnych cukru lub syropu glukozowo-fruktozowego niezdrowych słodyczy – przyznaje Marcin Dzierżko, trener młodzików Jagiellonii z rocznika 2011. – Przekąski na pewno sprawdzą się podczas naszych wjazdów na mecze, w podróży, zamiast niezdrowych batoników i chipsów, a także jako uzupełnienie węglowodanów i minerałów po ciężkim wysiłku na treningu.



Dodał, że w dzisiejszych czasach, kiedy dzieci i młodzież więcej czasu spędzają przed komputerem, niż na podwórku czy sali gimnastycznej, bardzo ważne jest to co jedzą.

- Na pewno nie da się w ogóle zrezygnować ze słodyczy, ale warto dbać, aby były to dobre jakościowo i zdrowe produkty - zaapelował Marcin Dzierżko, trener Jagiellonii z rocznika 2011.



Inni białostoczanie będą mogli poznać smak „Porcji Dobra” już 13 września, w piątek, podczas Pikniku Rodzinnego na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej w Białymstoku. Początek imprezy o godz. 17, a w programie m.in. gry i zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami, dmuchańce do skakania, nauka tańca wraz z Jagą Girls, spotkanie z piłkarzami oraz … 10 tys. owocowych listków gratis! Do wyboru: jabłkowo-truskawkowe, jabłkowo-śliwkowe i jabłkowo-jeżynowe. Ponadto będzie też stoisko „Porcji Dobra” ze wszystkimi innymi jej smakołykami. A potem, o godz. 20.30, mecz Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa.



Pure Life jest sponsorem wielu wydarzeń sportowych, głównie amatorskich, np.: konkursów tańca, zawodów wspinaczkowych, imprez biegowych. Wkrótce wpierać będzie także tenisistów. Angażuje się też w promocję sportu wśród osób chorych. W czerwcu wsparła swoimi produktami Onkomarsz, zorganizowany przez Fundację „OnkoRejs – Wybieram życie” wzdłuż granic Polski. Wzięło udział około 200 osób dotkniętych nowotworem. We wrześniu przekąski rozdawane będą także wśród uczestników międzynarodowego biegu Race for the Cure, który jest symbolem walki z rakiem piersi na całym świecie. W Polsce odbędzie się on w Gdańsku.