Akcja "Catering dla seniora. Podziel się pudełkiem" z patronatem Instytutu Edukacji Żywieniowej

Już 21 firm oferujących catering dietetyczny przyłączyło się do akcji, w ramach której seniorzy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują dietę pudełkową zupełnie za darmo.



– Odpowiednie odżywianie nie powinno być luksusem dostępnym jedynie dla wybranych. Dzisiaj znaczna część emerytów nie może sobie pozwolić na zakup dobrej jakości produktów czy samodzielne gotowanie. Wierzymy, że ta inicjatywa jest w stanie odmienić codzienność wielu seniorów i w pewnym stopniu poprawić ich stan zdrowia – mówi Łukasz Sot, pomysłodawca akcji i współwłaściciel portalu Cateromarket.pl.



Organizatorzy podkreślają także, że zależy im na integracji branży i zachęcaniu firm do wspierania lokalnej społeczności. Ponadto chcą zwrócić uwagę na sytuację polskich emerytów, którzy często zmagają się z problemami finansowymi oraz samotnością. Pozostawieni sami sobie nie są w stanie zadbać o zaspokajanie podstawowych potrzeb, również tych żywieniowych.



– Ludzie w podeszłym wieku często zmagają się z chorobami przewlekłymi, przez co ich organizm potrzebuje specjalnego sposobu odżywiania. Najlepiej, gdy jest to dieta bogata w różnorodne i pełnowartościowe produkty, dostarczające niezbędnych składników odżywczych – mówi Marzena Lamont, dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej. – W tym kontekście catering dietetyczny wydaje się być idealnym rozwiązaniem. To właśnie dlatego postanowiliśmy poprzeć tę szczytną inicjatywę i objąć ją swoim patronatem.



Do tej pory do akcji Catering dla seniora. Podziel się pudełkiem przyłączyły się następujące firmy z całej Polski: Dietific, Przełom w Odżywianiu, Zdrowy Smak, Kapitan Cook, Fit King, Vita Diet, Kukuła Healthy Food, Fit Papu, Fresh Catering, Mixer in the Box, Torebka w Cukierce, Fit Apetit, Hashifood, Dietostrefa, ZielonoMiCatering, Akademia Smaków, Dietykieta, Fit Warzywko, Smart Box, Diet4u oraz Rukola.



– Nieustannie zgłaszają się kolejne firmy, które chcą pomagać seniorom ze swojej okolicy. Cieszymy się, że jest wśród nas tak wiele osób o wielkich sercach. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o przebiegu akcji – podsumowuje Łukasz Sot.