W ten piątek Tor Poznań przejmą najlepsze samochody, jakie jeżdżą po naszej planecie – Aston Martin DB9, Ferrari F430, Ford Mustang GT, Lamborghini Gallardo. A to tylko niewielka część z ekskluzywnych marek, które zobaczymy 27 września!

Vouchery dostępne są na stronie: https://devil-cars.pl/. Do wyboru mamy dwie opcje – samodzielne kierowanie samochodem lub runda po torze jako pasażer. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość nabycia biletu stacjonarnie. Ich liczba będzie jednak ograniczona.

Co ważne, podobnie jak podczas poprzednich wydarzeń, 10 zł od każdego przejazdu zostanie przekazane na rzecz WSWOP „Hospicjum Domowe”. Wszystkie osoby, które w piątek kupią voucher, wesprą więc nieuleczalnie chore dzieci oraz ich rodziny.

Impreza startuje o godzinie 10.00 i potrwa do 16.00. Wstęp dla obserwatorów jest wolny. Na miejscu każdy zainteresowany będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, nagrać film lub obejrzeć wnętrza wybranych samochodów. Dokładny adres: Automobilklub Wielkopolski, ul. Wyścigowa 3, 62-081 Przeźmierowo.

Tutaj znajdziecie nazwy wszystkich aut, jakie zobaczymy na torze: Ferrari F430, Lamborghini Gallardo, Aston Martin DB9, Nissan GTR, KTM X-BOW, Ford Mustang GT, BMW M POWER, BMW BITURBO E92, SUBARU IMPREZA WRX, SUBARU STI TURBO oraz MITSUBISHI LANCER EVO 10.

Devil-Cars to firma oferująca przejażdżki luksusowymi samochodami po największych torach Polski. Co weekend, od końca maja do połowy października, odwiedza różne miasta w naszym kraju, wspierając charytatywnie lokalne inicjatywy. W tym sezonie spotkamy ich aż w 15 lokalizacjach.

W lipcu firma wypuściła także specjalną grę Devil-Cars Racing, w której za ściganie się online można wygrać vouchery na prawdziwe przejazdy – https://devil-cars.pl/gra. Nagrody przyznawane są co tydzień w trzech kategoriach – czas, liczba zebranych odznak oraz liczba okrążeń.

Na Torze Poznań ostatni event motoryzacyjny Devil-Cars odbędzie się 12 października.