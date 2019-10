TaniaKsiazka.pl najlepszą i najbardziej zaufaną księgarnią internetową w Polsce!

15 października w Warszawie odbyła się gala finałowa Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo 2019. Jak co roku wzięła w niej udział TaniaKsiazka.pl, jedna z największych księgarni internetowych w Polsce, która zwyciężyła aż w trzech kategoriach. Sklep zajął:



1. miejsce w Rankingu Zaufane Sklepy Ceneo w kategorii Multimedia,

1. miejsce w kategorii Najlepszy Sprzedawca w Kup Teraz na Ceneo.pl,

1. miejsce w kategorii Księgarnie w Rankingu Opineo.pl,

3. miejsce w kategorii Wybór Klienta Ceneo.pl.



– Ogromnie się cieszymy, że po raz kolejny zdobywamy najwyższe noty w Rankingu Ceneo. Jest on dla nas tym bardziej ważny, że o miejscu na podium decydują sami klienci na podstawie swoich doświadczeń zakupowych w danym sklepie. Ich zaufanie oraz pozytywne rekomendacje pokazują nam, że podążamy w dobrym kierunku – mówi Łukasz Kierus, właściciel TaniaKsiazka.pl, który odbierał w Warszawie nagrody.



Księgarnia TaniaKsiazka.pl istnieje na rynku od 2006 r. Dzisiaj jest jednym z najszybciej rozwijających się tego typu sklepów w Polsce. Zatrudnia blisko 200 pracowników i obsługuje ponad 70 tysięcy zamówień miesięcznie. Może się także pochwalić wieloma prestiżowymi nagrodami branżowymi. Spółka Glosel, która jest jej właścicielem, znajduje się ponadto na pierwszym miejscu w województwie podlaskim w rankingu Gazele Biznesu 2018.



W tej edycji Rankingu Ceneo wybrano zwycięzców w 16 kategoriach. Podstawą oceny czterech tysięcy sklepów były opinie użytkowników, którzy wypełnili ankietę pozakupową. Weryfikowali oni jakość obsługi klienta oraz przebieg transakcji – od zakupu do odbioru produktu.



Ranking Zaufanych Sklepów Ceneo prowadzony jest od 2010 r. Gala finałowa odbyła się podczas 8. Edycji Retail Channels 360.