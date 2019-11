I Konferencja Dietetyczne Konfrontacje odbędzie się 30 listopada w budynku Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych, wykładach, debatach (w tym jednej na temat regulacji zawodu dietetyka) oraz warsztacie. W sumie czeka na nich dziewięć godzin praktycznej wiedzy, którą przekażą doświadczeni specjaliści z branży, a wśród nich m.in.: dr Mirosława Gałęcka, dr Hanna Stolińska-Fiedorowicz, dr Wanda Baltaza, Paulina Ihnatowicz, Małgorzata Słoma-Krześlak, Żaneta Geltz, Bartłomiej Pomorski czy Tadeusz Sowiński.



Wziąć udział w Konferencji można na dwa sposoby – stacjonarnie lub korzystając z transmisji online. Warunkiem uczestnictwa stacjonarnego jest zakup jednego z pakietów biletów: Standard lub VIP, które obejmują szereg benefitów m.in. imienne certyfikaty, bony zniżkowe na program Kcalmar.pro oraz upominki. Dodatkowo wersja VIP umożliwia dostęp do nagrań z konferencji oraz szkoleń prowadzonych przez Instytut Edukacji Żywieniowej.



– Nasza konferencja łączy w sobie tradycyjną formę spotkania z najnowocześniejszą techniką, stąd możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu za pośrednictwem Internetu. Osoby, które zdecydują się na drugie rozwiązanie, będą mogły obejrzeć Dietetyczne Konfrontacje online, a także otrzymają dostęp do indywidualnego konta, które pozwoli odtworzyć nagrania w dowolnym czasie. Bilety wideo można kupić w promocyjnej cenie tylko do 15 listopada – mówi Marzena Lamont, dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i dodaje: – Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji? Przede wszystkim dlatego, że to spotkanie otwarte, które pozwala skonfrontować różne punkty widzenia nt. dietetyki i żywienia. Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania często kontrowersyjne, w tym m.in. z zakresu dietoterapii w chorobach tarczycy. Zdobędą także wiedzę oraz umiejętności podczas warsztatu praktycznego, którą będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy.



Ponadto na uczestników wydarzenia czekają konkursy, których łączna pula nagród wynosi aż 30 tysięcy złotych. Więcej szczegółów, w tym tematyka paneli, znajduje się na stronie: https://iez.edu.pl/konferencje/dietetyczne-konfrontacje-2019/



Organizatorem I Konferencji Dietetyczne Konfrontacje jest Instytut Edukacji Żywieniowej, w skład którego wchodzi zespół ekspertów z dziedziny dietetyki. IEŻ oferuje szkolenia online, a także ogólnopolskie konferencje, podczas których poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia związane z żywieniem. W poprzedniej, kwietniowej I Konferencji Naukowej Współczesne Wyzwania Dietetyka wzięło udział blisko 400 uczestników z całej Polski.