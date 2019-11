Stolik kawowy to kropka nad „i” w wyposażeniu każdego pokoju dziennego. Jeśli zastanawiasz się nad kupnem jednego z nich, do wyboru są dwie opcje – gotowy mebel z salonu lub tworzony na zamówienie, według unikatowego projektu. Obecnie wśród stolików kawowych króluje styl loftowy, opierający się na połączeniu drewna z metalem.



– Masywny blat zyskuje w nim podparcie w postaci czarnych nóżek o różnych obwodach – od tych naprawdę grubych, po cienkie, wręcz pajęcze profile, które nadają meblom lekkości – mówi Katarzyna Ściesińska z salonu Asymetria Studio, mieszczącego się w białostockim Centrum Handlowym Fasty. – Drewniane stoliki doskonale sprawdzą się w wielu aranżacjach. Polubi je nie tylko industrial, ale także glamour, styl klasyczny czy skandynawski.

Tego typu meble są niezwykle eleganckie i wytrzymałe. Przez swój ponadczasowy charakter, ich zakup to właściwie inwestycja na lata.



– Należy jednak pamiętać, że drewno to wymagający materiał. Decydując się na stolik, np. z dębu, trzeba dbać o odpowiednią pielęgnację – na bieżąco wycierać wszelkie rozlane płyny i zawsze stosować podkładki pod kubki z gorącymi napojami – tłumaczy ekspertka z Asymetrii Studio. – Dzięki tym zabiegom nasz mebel odwdzięczy się nam pięknym wyglądem przez długi czas.



Wyciosane plastry czy strugi żywicy?



Stoliki drewniane, szczególnie te tworzone na zamówienie, mogą przybierać przeróżne formy. Z pozoru niedbale wyciosany plaster drewna, pełen pęknięć i nieregularnych słojów. Prostokątny stolik z szafirowym pasem żywicy przecinającym go na pół. Cztery złączone kawałki bala dębowego o różnych wysokościach. Te projekty słusznie budzą zachwyt swoim designem.



– Stolik robiony na zamówienie jest wykonywany według indywidualnych upodobań. Sami możemy zdecydować, jaką ma mieć wielkość, kolor oraz kształt. Do jego produkcji wykorzystujemy najwyższej jakości lite drewno dębowe oraz stal malowaną proszkowo – tłumaczy Adam Jakubowski z Arte. Galerii Mebli z CH Fasty. – Na szczególną uwagę zasługują stoliki z żywicą. Ich wykonanie wiąże się ze żmudną, ręczną pracą, ale efekt końcowy wart jest wszystkich zabiegów.



Zamówienie drewnianego stolika według własnego projektu to inwestycja rzędu kilku tysięcy złotych. Warto ją jednak poczynić, jeśli zależy nam na czymś wyjątkowym.



– Stolik na zamówienie tworzony jest z dbałością o każdy, nawet najmniejszy detal. Dlatego świetnie podkreśli wystrój wyszukanych salonów, których właściciele stawiają nie tylko na jakość, ale także na unikatowy charakter swoich mebli – podsumowuje przedstawiciel Arte. Galerii Mebli.