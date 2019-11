Porcja Dobra rozszerza sieć dystrybucji

Dla debiutującej marki to duży sukces. Dystrybutorzy za jej główny atut uważają krótką etykietę, często tylko trzyskładnikową (np. jabłka, jeżyny i cytryna). Liczy się także konkurencyjna cena, która w porównaniu z innymi towarami z tej samej półki działa zdecydowanie na plus.



- Mamy bardzo pozytywne reakcje na nasze przekąski i to zarówno ze strony klientów jak i sprzedających je sieci. Zapewne dlatego wieść o nich szybko się rozchodzi – mówi Natallia Stsepantsova, prezes Pure Life, firmy produkującej Porcję Dobra. – Jako marka wywodząca się z Choroszczy na Podlasiu, naturalną koleją rzeczy, bliskie relacje nawiązaliśmy z PSS Społem w Białymstoku. Sprzedaje nasze przekąski we wszystkich swoich 25 sklepach. Najczęściej można je znaleźć w strefie przekąskowej.



Także sieć Empik starannie dobierająca słodycze, które oferuje klientom swoich księgarni, dostrzegła potencjał Porcji Dobra, jako produktu zupełnie naturalnego, bez dodatku cukru i chemicznych dodatków. Przekąskę można kupić teraz w kilkudziesięciu salonach Empik. Do jej dystrybutorów dołączył w ostatnich tygodniach także E.Leclerc.



- We wrześniu wzięliśmy udział w targach organizowanych przez tę sieć w Ptak Warsaw Expo i przyniosło to już wymierne korzyści – dodaje Natallia Stsepantsova.



Pure Life, producenta Porcji Dobra szczególnie cieszy też obecność w jednym z największych sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce - w hipermarkecie Auchan, który jest jednym z krajowych liderów w swoim sektorze. Przekąska zadebiutowała na półkach francuskiego giganta w październiku.



- Otwiera to przed nami nowe perspektywy. Gama naturalnych przekąsek sprzedawanych w tej sieci jak naprawdę i imponująca, ale mamy nadzieję, że przebijemy się – mówi Natallia Stsepantsova.



Już wcześniej Porcja Dobra wywalczyła sobie pozycję w sieci drogerii Rossmann i w Kauflandzie. Właściciele Porcji Dobra nie zapominają jednak, że jako pierwsze ich przekąski sprzedawały małe ekologiczne sklepy – stacjonarne i internetowe. To im zawdzięczają udane początki i rosnącą popularność. Dlatego stale rozwijają sieć dystrybucyjną także tymi kanałami sprzedażowymi.