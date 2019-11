Rusza pierwsza w województwie podlaskim wypożyczalnia urządzeń fiskalnych!

To duża zmiana na rynku urządzeń fiskalnych. Do tej pory polskie prawo nie przewidywało opcji wynajmu kasy – każdy zobowiązany do jej posiadania podatnik musiał nabyć ją na własność. Ustawa z 29 kwietnia 2019 r. wprowadziła w tej kwestii pewne ułatwienia. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca może wziąć urządzenie online w dzierżawę.

Białostockie Centrum Kas Fiskalnych jako pierwsza firma w województwie podlaskim wprowadziła tę usługę do swojej oferty. W całym kraju zaledwie kilka punktów sprzedaży przewiduje dla klientów taką opcję.



– To innowacyjne rozwiązanie to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, jakie obserwujemy w związku z wprowadzeniem do obrotu urządzeń online. Dzierżawa kasy fiskalnej pozwoli przedsiębiorcom zaoszczędzić czas i pieniądze. Warto bowiem zaznaczyć, że w miesięcznej cenie zawiera się cały pakiet innych usług, m.in. szkolenie, programowanie, obowiązkowe przeglądy serwisowe, wsparcie techniczne czy formalności względem Urzędu Skarbowego – mówi Paweł Gacuta, właściciel BCKF.



Kto musi posiadać kasę fiskalną online?

Kasy fiskalne online różnią się od tradycyjnych urządzeń stałym podłączeniem do internetu, które umożliwia przesyłanie raportów do Centralnego Repozytorium Kas.



Ustawa zakłada, że obowiązek posiadania kas fiskalnych online będzie obejmował wszystkich podatników zajmujących się sprzedażą na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych dopiero za kilka lat. Jednak niektóre branże muszą zaopatrzyć się w te urządzenia o wiele szybciej. Na pierwszy ogień idą zakłady mechaniczne i wulkanizacyjne oraz stacje paliw.



Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek posiadania kas fiskalnych online posiadać będą podatnicy trudniący się:

świadczeniem usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.



Od 1 lipca 2020 r. w kasy fiskalne online muszą zaopatrzyć się podatnicy zajmujący się:

świadczeniem usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.



Pod koniec 2020 r. kasy online kupią lub wydzierżawią także podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu). Nowe przepisy będą ich bowiem obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r.

Miesięczna opłata za dzierżawę kasy fiskalnej online w BCKF zaczyna się już od 120 zł netto.