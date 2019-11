Wytwórnia Lodów Polskich „u Lodziarzy” świętowała 11 listopada!

Lody w listopadzie? Czemu nie! Niektóre lokale Wytwórni Lodów Polskich „u Lodziarzy” działają przez cały rok. Ich właściciele postanowili uczcić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w aplikacji dostępny był specjalny kupon, dzięki któremu mogliśmy kupić Bąbel Wafla w obniżonej cenie.

– 11 listopada to dzień, w którym wielu z nas bierze udział w uroczystościach państwowych, czy idzie na wspólny, rodzinny spacer. My w tym czasie zaprosiliśmy do naszych lodziarni stacjonarnych, na wyśmienitą kawę lub słodki deser w gofrowym rożku. Szczegółów trzeba było szukać w aplikacji mobilnej, która wskazała klientom najbliższy lokal i pozwoliła skorzystać z rabatu na Bąbel Wafla – mówi Paulina Daniłowicz, manager rozwoju sieci.

Inspiracją do przeprowadzenia akcji były relacje mieszkańców Warszawy, którzy wspominali, że gdy tylko dowiedzieli się, o odzyskaniu upragnionej niepodległości, wylegli na ulice i świętowali w kawiarniach i restauracjach.

– Chcieliśmy powrócić do tamtych radosnych chwil i choć na chwilę poczuć entuzjazm towarzyszący Polakom jesienią 1918 r. Z historii dobrze wiemy, że po tym czasie nastąpiła w naszym kraju złota era kabaretów, poezji i zabawy, a kawiarnie stały się centrum życia towarzyskiego i artystycznego. To właśnie do tych przedwojennych tradycji nawiązuje historia naszej marki – zwraca uwagę Paulina Daniłowicz.

Lodziarnie biorące udział w akcji były oznaczone specjalnym plakatem. Obecnie pod szyldem Wytwórni Lodów Polskich „u Lodziarzy” działają cztery wyspy w galeriach handlowych oraz osiem lodziarnio-kawiarni, otwartych także w sezonie jesienno-zimowym. Oprócz rzemieślniczych lodów można w nich skosztować również aromatycznych kaw z dodatkiem miodów, syropów i przypraw, ciast czy deserów.