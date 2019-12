Grudniowy gość, Siri Spont, wiek: 6-9 lat



Marta wraz z rodzicami i bratem mieszka w Sztokholmie, jednak jej rodzina pochodzi z kraju, w którym ciągle trwa wojna. Pewnego dnia dziewczynka dowiaduje się, że do jej domu wprowadzi się kuzyn i będzie musiała oddać mu swój pokój. Marta nie jest zachwycona, a gdy chłopiec wynosi na mróz jej chomika i mało nie traci przez Yusufa wszystkich przyjaciółek, bohaterka czuje, że miarka się przebrała. Jej podejście do kuzyna zmienia się diametralnie, gdy wyjawia on Marcie swoją najskrytszą tajemnicę.

"Grudniowy gość" to wzruszająca historia o miłości, tęsknocie i dziecięcych emocjach. Książka zawiera 24 rozdziały oraz przepiękne, tajemnicze ilustracje Alexandra Janssona.



Hurra, są Święta!, Ulf Nilsson, wiek: 6-9 lat



Zbliżają się Święta, a ponoć w tym okresie małe, tłuste świnki nie są traktowane zbyt dobrze. Tak twierdzi starszy knur, który radzi młodziutkiemu Rufusowi szybko poszukać szczęścia poza gospodarstwem. Rufus opuszcza więc swoją zagrodę, by pewnego dnia na drodze wędrówki spotkać kota Kici Kici. Oboje postanawiają zamieszkać w opuszczonym domu, w którym żyją także dwie małe myszki. W ten sposób cała czwórka staje się nie tylko przyjaciółmi, ale nawet… rodziną! To szczególnie ważne, bo właśnie nadchodzi Gwiazdka i nasi bohaterowie pierwszy raz w życiu mogą ją spędzić w gronie najbliższych.

"Hurra, są Święta!" to przepełniona humorem, ale także lekko filozofująca opowieść o istocie przyjaźni, miłości i życzliwości. Ta książka udowodni dzieciom, że Boże Narodzenie to nie tylko prezenty, ale także czas, w którym możemy zatroszczyć się o potrzeby wszystkich członków naszej rodziny.



Święta dzieci z dachów, Marten Sanden, wiek: 6-9 lat



Pewnego dnia Mago, Stella i Issa uciekają z domu dziecka, by odnaleźć tatę Mago. Liczą na to, że mężczyzna mógłby zabrać ich do Afryki, gdzie posiada ponoć kopalnię złota! Na dworcu w Sztokholmie przyjaciele spotykają jednak zupełnie innego człowieka. To staruszek, który stracił pamięć. Okazuje się, że dzieci mogą mu pomóc odzyskać wspomnienia. Mają na to 24 dni, czyli tyle, ile pozostało do Wigilii.

"Święta dzieci z dachów" to książka, która podbiła serca najmłodszych oraz ich rodziców w Polsce. Pełna miłości i nadziei na to, że jeszcze kiedyś będzie dobrze. Całości dopełniają nastrojowe ilustracje w skandynawskim stylu.



Kosmiczne Święta, Ingelin Angerborn, wiek: 6-10 lat

Rutka wie, że prosi Mikołaja o bardzo wiele. Bo czy ktoś znalazł kiedyś pod choinką prawdziwego przyjaciela? Marzenia trzeba jednak odłożyć na później, bo tuż przed Świętami w domu zaczynają dziać się dziwne rzeczy... ktoś zjada metalowe przedmioty! Okazuje się, że to ufoludek, który wypadł ze statku kosmicznego i teraz nie wie, jak wrócić do domu. Czy Rutce i jej koledze Samirowi uda się zwrócić malucha rodzicom?

"Kosmiczne Święta" to opowieść w 24 rozdziałach, która ukazuje siłę prawdziwej przyjaźni. Ta nastrojowa książka została opatrzona pięknymi ilustracjami.



Jak Winston uratował Święta, Alex Smith, wiek: 5-8 lat



W wigilijną noc myszka Winston marzy o tym, żeby znaleźć przytulny kącik do schronienia się przed wiatrem. Gdy zimny podmuch przykrywa go jakąś kartką papieru, nasz bohater odkrywa, że nie jest to zwykły śmieć, ale... koperta zaadresowana do samego Świętego Mikołaja! Czy to oznacza, że jest na świecie dziecko, które nie otrzyma prezentu? O nie, Winston nie może do tego dopuścić! Chwyta list i rusza w szaleńczą podróż, aby dostarczyć go Mikołajowi na czas. Czy uda mu się zdążyć przed świtem?

"Jak Winston uratował Święta" to opowieść o tym, że wszystko jest możliwe! Ta książka została podzielona na 24 i pół rozdziału – jej czytanie możemy więc skończyć w samo Boże Narodzenie. Dodatkowo zawiera mnóstwo propozycji zadań do wykonania, a wśród nich: napisanie listu do Mikołaja, wykonanie pacynki na palec albo kartki świątecznej.