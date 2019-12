"Żywność ekologiczna jako ważny element codziennej diety", "Diety wegetariańskie w prewencji i leczeniu chorób tarczycy – wsparcie czy utrudnienie?", czy debata "Regulacja zawodu dietetyka" – to tylko niektóre tematy wchodzące w skład agendy konferencji DK2019, która w sumie trwała ponad dziewięć godzin.



Dietetycy zebrani w auli Uniwersytetu SWPS otrzymali olbrzymią dawkę skondensowanej wiedzy, która została podzielona na cztery bloki tematyczne: dwa panele dyskusyjne, debatę i warsztat praktyczny.



W pierwszej części głos zabrały Żaneta Geltz, dr n. med. Mirosława Gałęcka i prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, które omówiły tematykę ingerencji człowieka w żywność i jej roli w naszym codziennym życiu.

– Już po pierwszym panelu dyskusyjnym otrzymywaliśmy głosy, że tematy poruszane przez prelegentki były dość kontrowersyjne, jednakże takie było nasze założenie. Konferencja Dietetyczne Konfrontacje miała umożliwić podjęcie merytorycznych dyskusji – mówi Marzena Lamont, dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i organizatorka wydarzenia.



Druga część konferencji poświęcona była tematyce dietoterapii w chorobie Hashimoto. Dr n. o zdr. Hanna Stolińska pochyliła się nad wadami i zaletami diety wegetariańskiej, następnie Paulina Ihnatowicz pogłębiła tematykę diety z eliminacją glutenu, a Małgorzata Słoma-Krześlak oparła się na twardych dowodach w ramach evidence-based nutrition. Całość panelu zakończyła debata, podczas której prelegentki próbowały znaleźć złoty środek w dietoterapii chorób tarczycy.



– Ogromnym uznaniem cieszyło się wystąpienie dr Stolińskiej. Jesteśmy zachwyceni, że uczestnicy konferencji aktywnie udzielali się także podczas debaty. Największym zaangażowaniem wykazali się podczas kolejnej części, gdzie dyskutowano o regulacji zawodu dietetyka - zauważył współprowadzący konferencję Mateusz Adamiak.

Trzeba powiedzieć, że podczas trzeciego modułu DK2019 w auli SWPS-u rozgorzała prawdziwa dyskusja. O wszelkich regulacjach dotyczących zawodu dietetyka opowiedziała dr hab. Ewa Lange, natomiast dr n. o zdr. Wanda Baltaza i Monika Kroenke mówiły o profitach, jakie płyną z przyłączenia się do Związku Zawodowego Dietetyków i Żywieniowców. Ponownie głos zabrała także Małgorzata Słoma-Krześlak, która podzieliła się z nami tym, jak praca dietetyka wygląda w praktyce.



– Pytania z publiczności były niezwykle trafne i pokazały, jak potrzebna jest regulacja zawodu dietetyka. Mamy przekonanie, że to była najbardziej wartościowa część konferencji – zaznacza Marzena Lamont, która sama jest także dietetykiem.



Dietetyczne Konfrontacje 2019 zakończył warsztat poprowadzony przez specjalistów w dziedzinie dietetyki sportowej: Bartłomieja Pomorskiego i Urszulę Somow.



– Wiemy, że działania Instytutu Edukacji Żywieniowej idą w dobrym kierunku, dlatego nie chcemy poprzestać na dwóch konferencjach (Współczesne Wyzwania Dietetyka i Dietetyczne Konfrontacje – przyp. red.). Już teraz możemy powiedzieć, że w marcu odbędzie się druga konferencja Współczesne Wyzwania Dietetyka, na którą gorąco zapraszamy - podsumował Mateusz Adamiak.



Instytut Edukacji Żywieniowej to organizacja, w skład której wchodzi zespół ekspertów z dziedziny dietetyki. Oferuje szkolenia online, a także ogólnopolskie konferencje naukowe, podczas których poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia związane z żywieniem.