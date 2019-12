Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy powinni zainwestować w drukarkę fiskalną albo czy po przekroczeniu określonej liczby PLU muszą rezygnować z tradycyjnej kasy fiskalnej. Polskie prawo nie reguluje tego żadnymi przepisami, jednak przy większej liczbie towarów lub usług, jest to po prostu praktyczne rozwiązanie.



Drukarki fiskalne różnią się od kas tym, że nie są samodzielnymi urządzeniami. Do pracy potrzebują zintegrowanego systemu sprzedażowego, znajdującego się w komputerze, tablecie lub po prostu w telefonie.

Drukarka jedynie drukuje paragony czy faktury VAT i rejestruje sprzedaż w swojej pamięci, a wszystkie operacje dokonywane są za pośrednictwem wspomnianego już programu. Jest także dużo prostsza w użytkowaniu – ma zazwyczaj jedynie 2-4 klawisze do poruszania się po menu lub mały ekran dotykowy.



– Drukarki fiskalne polecane są przedsiębiorcom, którzy posiadają od kilku do kilkudziesięciu tysięcy pozycji towarowych. Dobrze sprawdzą się więc w dużych sklepach, w aptekach, hurtowniach, kinach, restauracjach czy na stacjach paliw – mówi Paweł Gacuta, właściciel Białostockiego Centrum Kas Fiskalnych. – Urządzenia te różnią się między sobą wydajnością, dlatego możemy mówić o trzech podstawowych typach: drukarki przenośne (max do 150 paragonów dziennie), sklepowe oraz apteczne (nawet do 700 paragonów dziennie).



Zalety drukarek fiskalnych

Podstawową zaletą drukarek fiskalnych jest możliwość korzystania z programu sprzedażowego, który daje nam dużo więcej opcji niż tradycyjna kasa fiskalna.

– W przeciwieństwie do kas fiskalnych, drukarki umożliwiają rozchodowanie towaru w chwili wystawienia paragonu. Mamy także stały podgląd do naszych stanów magazynowych oraz możliwość naliczania niestandardowych rabatów, np. „dwa w cenie jednego”– tłumaczy ekspert z BCKF.

Nowoczesne urządzenia są kompaktowe, mogą mieć ponadto różne typy wyświetlaczy, które z łatwością dostosujemy do wymagań swojego biznesu – wolnostojące, na chorągiewce, podwieszane lub wbudowane w pokrywę drukarki.

Wybierając odpowiedni model, zwróćmy uwagę na mechanizm drukujący, czy istnieje możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń oraz na to, czy jest ona off-line czy on-line. Drukarki off-line to tradycyjne urządzenia z kopią elektroniczną, on-line posiadają zaś stałe podłączenie do Centralnego Repozytorium Kas. Istotny jest także system zasilania – do wyboru mamy urządzenia bezprzewodowe, które łączą się przez Bluetooth lub przewodowe, wykorzystujące port USB.



A cena?



Drukarki fiskalne są nieco droższe od tradycyjnych kas. Ich ceny zaczynają się od około 2 tysięcy złotych netto. Do całkowitego kosztu należy także doliczyć oddzielny program sprzedażowy oraz regularne przeglądy, którym podlegają wszystkie urządzenia fiskalne.