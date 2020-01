Kwalifikacje zawodowe to nie wszystko. Nauczanie języka obcego to ciągły proces, który wymaga ogromnego zaangażowania obu stron - zarówno uczniów, jak i nauczycieli. To właśnie dlatego kluczowe jest zrozumienie ważnej roli, jaką ma do wypełnienia nauczyciel.



Nauczyciel, lektor, a może aktor?



- W Homeschool od początku przyjęliśmy zasadę, że to właśnie nauczyciel jest najważniejszą osobą w całym procesie nauczania. To on podejmuje kluczowe decyzje, inspiruje i motywuje do dalszej pracy. Bardzo ważnym zadaniem nauczyciela jest także zaszczepienie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własną naukę. Bo uczymy się przecież przede wszystkim dla siebie – mówi Wojciech Kuczyński z Homeschool w Białymstoku.



Aby nie być tylko lektorem, nauczyciel musi o wiele szerzej patrzeć na swoją pracę. Nie może ograniczyć się tylko do wyłożenia posiadanej wiedzy uczniom. Potrzebne jest także zacięcie pedagogiczne, które sprawi, że nauczyciel zręcznie wykorzysta wszystkie swoje atuty, by zainteresować uczniów przedmiotem. Czasami nauczyciel musi być też aktorem, by zainspirować słuchaczy do nieszablonowego myślenia i wychodzenia poza utarte schematy.



Osobowość ma znaczenie



Jedną z kluczowych kwestii jest osobowość nauczyciela, bo człowiek z pasją, który potrafi zarażać nią otoczenie, zawsze jest ciekawy i fascynujący. Jest po prostu liderem, za którym chcą podążać inni. To właśnie taki rodzaj charyzmy pomaga budować szczególną więź między nauczycielem i uczniem.



- Indywidualne podejście, jakie od lat oferujemy w Homeschool sprawia, że nauczyciel szybko staje się kimś w rodzaju drugiego rodzica. Dziecko wie, że zawsze może liczyć na jego pomoc i wsparcie, a nasi nauczyciele z pasją zachęcają uczniów do podejmowania ryzyka w nauce, czyli sięgania po kolejne etapy wiedzy – podkreśla Wojciech Kuczyński i dodaje - Takie podejście wynika z naszej misji: „Edukować. Wychowywać. Wyzwalać myślenie. Promować wiedzę. Pomagać potrzebującym”. To hasła, które codziennie wyznaczają nam drogę dalszej pracy. Stawiamy sobie wysoko poprzeczkę. Chcemy być drugim domem dla naszych uczniów, tak aby czuli się u nas swobodnie i dobrze.



Właściwa współpraca na linii nauczyciel – uczeń jest w zasadzie gwarancją sukcesu w procesie nauczania. Studenci szkoły językowej Homeschool wiedzą, że to nie oceny są najważniejsze. Liczy się efekt końcowy, a ten to jak najszybsze osiągnięcie poziomu sprawności językowej C1. Okazuje się, że dzięki metodom stosowanym w Homeschool ten cel można zrealizować nawet o 300 godzin szybciej, niż przewiduje najważniejszy dokument wyznaczający standardy nauczania każdego języka na świecie, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)."



A wszystko to przy pomocy nauczycieli, którzy w pracę wkładają całe serce i ciągle podnoszą swoje kwalifikacje. Bo Homeschool Teaching Team to nauczyciele z krwi i kości!