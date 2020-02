Kołysanka z Auschwitz, Mario Escobar, Wydawnictwo Kobiece



To opowieść inspirowana życiem Helene Hannemann, która dobrowolnie zamieszkała w Auschwitz-Birkenau, by pomagać aresztowanym dzieciom i mężowi. Kobieta podczas swojego pobytu, na rozkaz doktora Mengele, zajęła się organizacją przedszkola. Wtedy też postanowiła, że zrobi wszystko, aby chronić najmłodszych więźniów przed tragiczną rzeczywistością, łagodzić ich ból i okazywać miłość w świecie pozbawionym wyższych uczuć.

Kołysanka z Auschwitz to historia o heroizmie, poświęceniu i walce o godność. Książka została nagrodzona w plebiscycie Bestsellery Empiku 2019.

Położna z Auschwitz, Magda Knedler, Wydawnictwo Mando

Kolejna propozycja oparta na faktach. Główną bohaterką książki jest Stanisława Leszczyńska, która w obozie zajmowała się odbieraniem porodów. Jej historia to wzruszający przykład oddania drugiemu człowiekowi i chęci niesienia mu ulgi w najtrudniejszych momentach życia.

Przez ręce tej niezwykłej położnej przewinęło się tysiące noworodków, z których wiele zostało później uśmierconych lub poddanych brutalnym eksperymentom medycznym. Kobieta pomagała matkom nie tylko przyjąć dzieci na świat, ale także przeżyć traumę rozstania.



Położna z Auschwitz to jedna z tych książek, które pozostają w pamięci na zawsze. Pięknie napisana, pełna dramatyzmu, ale też miłości opowieść o “Mamie”, która z narażeniem własnego życia, codziennie sprzeciwiała się piekłu na ziemi, jaki zgotowali Naziści.



Podróż Cilki, Heather Morris, Wydawnictwo Marginesy



Podróż Cilki to kontynuacja bestsellerowej książki Tatuażysta z Auschwitz, w której obok historii tytułowego tatuażysty, poznajemy także losy pewnej nastolatki, nazwanej przez niego “najdzielniejszą dziewczyną na świecie”.

Okazuje się, że po trzech trudnych latach pobytu w obozie na bohaterkę nie czeka wyzwolenie, ale kolejna zsyłka. Tym razem Cilka trafia na Syberię, gdzie za rzekomą kolaborację z Niemcami, ma spędzić następnych 15 lat swojego życia. W łagrach spotyka ją zupełnie nowa rzeczywistość – czy ten koszmar kiedykolwiek się skończy?

Podróż Cilki to opowieść o nadziei i przekonaniu, że nawet w obliczu najgorszego cierpienia można pozostać człowiekiem.



Moje przyjaciółki z Ravensbrück, Magda Knedler, Wydawnictwo Mando

Maria, Sabina, Bente i Helga znalazły się w jednym obozie z różnych powodów. Połączyła je jednak ogromna przyjaźń, która okazała się silniejsza niż wszechobecne terror i śmierć.

Książka rozgrywa się w dwóch planach czasowych – współczesnym i przeszłym, dzięki czemu dowiadujemy się, jak tragiczne wydarzenia wpłynęły na dalsze losy bohaterek. Powieść inspirowana jest autentycznymi życiorysami kilku więźniarek, jednak fabuła została całkowicie stworzona przez autorkę.

Moje przyjaciółki z Ravensbrück to napisana wspaniałym językiem historia o obozowej codzienności i sile, jaką w tych nieludzkich warunkach wykazywały się kobiety.



Ucieczka z Auschwitz, Andriej Pogożew, Świat Książki

Autor tej poruszającej książki należał do grona nielicznych więźniów, którym udało się uciec z Auschwitz. Trafił tam jako żołnierz Armii Czerwonej i był skazany na pewną śmierć, podobnie jak tysiące jego towarzyszy. Dzięki swojej determinacji przeżył jednak piekło głodu, bólu i niewyobrażalnego cierpienia.

Jego historia to wstrząsające świadectwo tamtych czasów, ale też opowieść o tym, że nigdy nie można się poddawać i zawsze warto walczyć o sprawiedliwość. 20 lat po ucieczce Andriej Pogożew złożył bowiem zeznania przeciwko strażnikom z Auschwitz, czym pomógł w ich skazaniu.