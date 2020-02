Podlaskie Zakłady Zbożowe to jeden z największych producentów mąk pszennych i żytnich w Polsce, który istnieje na rynku od 72 lat. To stąd do sprzedaży trafia najbardziej popularna Mąka Tortowa z charakterystycznym tortem ze świeczką. Jest doskonale znana w każdym podlaskim domu. I nie tylko. Tradycja kupowania tej mąki przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Z racji doskonałej jakości kupowały ją nasze babcie, mamy, kupujemy ją także i my.

Nowoczesne laboratorium – niezbędne narzędzie do wyprodukowania mąki odpowiedniej jakości

Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A. od niedawna mogą pochwalić się nowym i profesjonalnym laboratorium, wyposażonym w najwyższej jakości sprzęt laboratoryjny. To tu z jeszcze większą precyzją wykwalifikowani laboranci dokonują badań jakościowych produkowanej mąki, aby mieć pewność, że nawet najbardziej wymagający Klient otrzyma produkt w pełni spełniający jego wymagania.

- Bardzo ważna jest dokładna analiza produkowanej i sprzedawanej mąki. Nasi pracownicy wiedzą, jak ważne jest zadowolenie Klientów, dlatego dokładnie dbają o każdy szczegół. Zainwestowaliśmy w bardzo nowoczesne laboratorium zakładowe wyposażone w najwyższej jakości sprzęt laboratoryjny – mówi Sylwia Majewicz, prezes PZZ.

W laboratorium sprawdzane są podstawowe parametry mąk, tj. zawartość glutenu, popiołu czy liczba opadania. Niezwykle istotne jest sprawdzenie parametrów reologicznych mąki, mających bezpośredni wpływ na jej przydatność do wypieków.

- Odbywa się to na takich urządzeniach jak alweograf, na którym można ocenić m.in. siłę wypiekową mąki i rozciągliwość powstałego z niej ciasta. Farinograf natomiast pozwala na ocenę wodochłonności mąki, czasu rozwoju ciasta oraz jego stabilności. Na amylografie z kolei jesteśmy w stanie określić maksymalną lepkość kleiku skrobiowego – mówi Anna Matuszewska, Dyrektor ds. Jakości i Produkcji w PZZ Białystok.

Piekarnia laboratoryjna na dobre zakończenie

Aby mieć absolutną pewność, że mąka jest odpowiedniej jakości, cały proces kontroli kończy się próbnym wypiekiem w nowej piekarni laboratoryjnej Podlaskich Zakładów Zbożowych. To tu z pieca wychodzi pieczywo pszenne, mieszane, żytnie oraz specjalistyczne, np. pizza czy ciastka.

- Piekarnia laboratoryjna to taka mała piekarnia, w pełni wyposażona w odpowiednie sprzęty do wypieku pieczywa. Dzięki temu wiemy, jak wyprodukowana przez nas mąka sprawdzi się w praktyce u piekarzy. Ocenie podlegają wówczas walory smakowo – zapachowe, wygląd oraz objętość wypieków. Po końcowej akceptacji gotowego produktu jesteśmy pewni, że mąka z czystym sumieniem może trafić do Odbiorców – kończy Sylwia Majewicz.

