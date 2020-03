Na etapie planowania instalacji wodno-kanalizacyjnej (zimna oraz ciepła woda użytkowa i kanalizacja) musimy zwrócić uwagę na kilka podstawowych szczegółów, aby wszystko funkcjonowało bez zarzutu i przez wiele lat.



– Koszt odpowiedniej instalacji to na ogół raptem około 2% wartości całej inwestycji, trudno więc uznać te kwoty za duże obciążenie i naprawdę nie warto w tym przypadku szukać oszczędności. Wybierając materiały tańsze, nie zyskamy wiele, a później do stracenia mamy bardzo dużo – mówi Adrian Biedrzycki, przedstawiciel firmy Bolesta, dystrybutora instalacji grzewczych i sanitarnych, i dodaje, że w przypadku zastosowania materiałów o nieodpowiedniej jakości, a w konsekwencji ich awarii, usunięcie zniszczeń spowodowanych przez wodę (zawilgocenie, naprawa konstrukcji, remont podłóg, ścian itp.) może stanowić aż ok. 25% wartości inwestycji.



Rozpoczynając prace remontowo–budowlane należy dobrze zaplanować sposób rozprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. Podstawą jest doprowadzenie wody do wszystkich urządzeń sanitarnych (m.in. wanny bądź kabiny prysznicowej, zlewu, umywalki, miski ustępowej bądź pralki) oraz zachowanie odpowiednich spadków przy wykonywaniu kanalizacji, aby ścieki mogły zostać odprowadzone w sposób grawitacyjny do pionów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na parametry techniczne wybieranych materiałów, aby były one odporne na warunki, w których będą pracowały. W zależności od tego o jakim elemencie mówimy mogą to być: materiał, z którego został wykonany, ciśnienie nominalne (PN) bądź temperatura maksymalna (Tmax).



Na rynku instalacyjnym możemy znaleźć dużą ilość producentów i systemów – rozpoczynając od materiałów z polipropylenu łączonych poprzez zgrzewanie, przez systemy skręcane, zaciskane, z nasuwanym pierścieniem, lutowane, na klejonych kończąc. Największą zaletą rur z tworzyw sztucznych jest ich mała chropowatość oraz brak występowania korozji i kolmatacji. Oprócz zalet technicznych są one często wybierane ze względu na przystępną cenę, a także łatwość montażu.



– W przypadku materiałów instalacyjnych nie ma miejsca na kompromisy – należy postawić na jakość i sprawdzone rozwiązania. Obecnie instalacje prowadzone są w ścianie bądź w posadzce i aby spać spokojnie musimy mieć gwarancję, że nasze materiały są najwyższej jakości. W codziennej pracy bazujemy na produktach systemu KAN-therm. Producent w swojej ofercie posiada kompletne systemy z tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej, stali węglowej ocynkowanej, miedzi prasowanej do gazu, a także rozdzielacze oraz automatykę do ogrzewania podłogowego udzielając przy tym

10 -cio letniej gwarancji na swoje wyroby - mówi ekspert marki Bolesta.