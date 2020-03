- To zależy właśnie od tego co jest w środku – mówi Maciej Kenig, właściciel franczyzowej marki Krówka i Połówka. – Do klasycznego burgera zawsze sprawdzi się dobre jakościowo, kraftowe piwo. Ale smakosze podkreślają, że nic tak nie pasuje do wołowiny jak wino.

Natomiast wege burgera trudno podlewać wódką. Musi być do tego delikatniejszy trunek, drink czy piwa o słodkich nutach, np. z owocowym posmakiem. Do burgera Jalapenos pasuje Tequila. W naszej ofercie mamy też Mad Doga. Jego ostrość przekracza 1,5 SHU ( Scoville Hotness Unit to jednostka ostrości). Wydajemy go gościom tylko na pisemne zamówienie. Mocarze, którzy zjedzą go w kwadrans bez popijania, dostają u nas 30 proc rabatu na „for ever”. Do tej pory dokonało tego zaledwie kilkanaście osób. Większość musi jednak popijać. Ogień Mad Doga dobrze gasi zimny jasny lager.

W Krówce i Połówce półka z alkoholami jest bogato zastawiona. Można na niej znaleźć także te najbardziej markowe. Foodpairing to modny ostatnio trend, który polega na tym, by łączyć ze sobą smaki np. dań i alkoholi tak, by tworzyły idealną parę i harmonijną całość. Barmani zatrudnieni w lokalach Krówki zawsze chętnie podpowiedzą co dobrze skomponuje się z określonym daniem. Na przykład do klasycznego wołowego burgera polecają czerwone wina hiszpańskie czy francuski merlot, które dobrze pasują też do sera.