Wygodne buty na lato dla wrażliwych stóp

Perspektywa upałów w mieście nie jest przyjemna, szczególnie gdy przed nami cały dzień pracy. Kiedy żar leje się z nieba, wciąż musimy pilnować, by nasza stylizacja była stosowna i w miarę elegancka.

Najgorsze, co możemy sobie zrobić latem, to włożyć na nogi buty, które sprawiają, że się pocimy, jest nam niewygodnie i bardzo gorąco. Szczególnie, jeśli na naszych stopach szybko pojawiają się bolesne odciski czy bąble.

Naturalne, miękkie skóry

Latem przede wszystkim stawiajmy na obuwie, które odsłania nasze stopy, aby te mogły oddychać. Podczas upałów nawet lekkie tenisówki powodują, że skóra jest jeszcze bardziej narażona na podrażnienia i szybciej ulega uszkodzeniu.

– Jeśli mamy wrażliwe stopy, zdecydowanie powinniśmy unikać zamkniętych butów – najlepszym wyborem są sandały i klapki. Przy tym ważne jest, by były to modele klasyczne i uniwersalne, pasujące do wielu stylizacji – mówi Tomasz Nurzyński właściciel marki NIKbuty.pl.

Warto więc wybierać sandały i klapki wykonane z naturalnej, miękkiej skóry, która z łatwością dostosuje się do kształtu naszej stopy. Tego typu obuwie zagwarantuje nam wygodę każdego dnia, a także zminimalizuje ryzyko bolesnych uszkodzeń naskórka.

Dobrej jakości klapki czy sandałki będą świetnie prezentować się zarówno ze spódnicą czy sukienką, jak i długimi spodniami, a także szortami. Nadadzą się do biura, na randkę oraz na wakacje. Śmiało możemy zabrać je ze sobą na pieszą wycieczkę i nie martwić się o otarcia czy bąble.

Wkładka NIK BioForm – w trosce o wrażliwe stopy

Zdarza się jednak, że nawet najwygodniejsze i najlepszej jakości modele to za mało. Jeśli nie wyobrażamy sobie wyjścia z domu bez obklejania strategicznych punktów na stopach plastrami, warto zwrócić uwagę także na inne elementy, z których wykonane są nasze buty – kształt cholewki, podeszwę, a nawet wkładkę.

– Z myślą o specjalnych potrzebach wrażliwych stóp opracowaliśmy miękką wkładkę anatomiczną NIK BioForm. Jest ona wykonana m.in. z masy korkowej oraz lateksu. Jej konstrukcja sprawia, że stopy są chronione przed mikrowstrząsami, powstałymi podczas chodzenia – komentuje Tomasz Nurzyński z NIKbuty.pl.

Wkładka NIK BioForm jest odbiciem anatomii stopy, a jej właściwości zdrowotne zostały potwierdzone w badaniach. Za sprawą specjalnej konstrukcji wkładki, masa ciała rozkłada się równomiernie na całej powierzchni stopy. Połączenie korka, lateksu, kauczuku oraz naturalnej juty zapewnia dobrą amortyzację oraz gwarantuje wytrzymałość.

– Każda warstwa wkładki spełnia określoną rolę. Część lateksowa składa się z milionów maleńkich pęcherzyków powietrza, które poprawiają komfort chodzenia. Juta natomiast zwiększa elastyczność i wychwytuje wilgoć, co tworzy dobry klimat wokół stopy – tłumaczy ekspert.

Zdrowotne wkładki mogą być prawdziwym wybawieniem dla osób, którym noszenie sandałów czy lekkich klapek sprawia problemy. A połączenie ich z ponadczasowym modelem butów z miękkiej skóry zagwarantuje nam wygodę użytkowania nawet przez klika sezonów. Warto więc zwracać uwagę na jakość materiałów. Nasze stopy z pewnością nam się odwdzięczą!