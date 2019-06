Mobilna flota Lodziarzy wyrusza na szlak

Kiedy na początku zeszłego sezonu Wytwórnia Lodów Polskich „u Lodziarzy” zaprezentowała model swojej rikszy, szybko okrzyknięto ją „najpiękniejszą w kraju”. Projekt Adama Zdanowicza, właściciela firmy Mad Bicycles, z jednej strony nawiązuje do podlaskich tradycji ludowych, z drugiej zaś wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem.

– Zależało nam, aby riksza podkreślała miejsce, z którego wywodzi się firma, ale była także maksymalnie funkcjonalna. Tym rowerem naprawdę da się jeździć! Do tego każdy model posiada stylizowane pojemniki na lody, zlew, własny obieg wody, daszek oraz ornamenty charakterystyczne dla wiejskich chat z terenów kurpiowszczyzny. To właśnie dzięki nim ciężko obok naszej rikszy przejść obojętnie – mówi Magdalena Kwiatkowska, manager rozwoju sieci Wytwórni Lodów Polskich „u Lodziarzy”.

Tego lata riksze Lodziarzy spotkamy m.in w Białymstoku, Gdyni, Lidzbarku, Lublinie, Tykocinie, Łodzi, Płonce Kościelnej, Szczawnie Zdrój, Rawie Mazowieckiej, Ustce, a także... na własnej imprezie!

– Niektóre riksze ukierunkowane są na działalność eventową, co oznacza, że można je wynająć jako atrakcję na wesele, imprezę firmową, osiedlowy piknik czy uroczystość rodzinną – tłumaczy Magdalena Kwiatkowska. – Naturalne lody w różnych smakach, serwowane z designerskiego wózka, to ciekawy akcent, który zawsze spotyka się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości. To nowatorskie rozwiązanie z powodzeniem może zastąpić nam słodki stół czy tradycyjny deser, szczególnie w gorące dni, kiedy wszyscy szukają ochłodzenia.

Ale mobilna flota Lodziarzy to nie tylko riksze i wózki – w podlaskich i pomorskich miejscowościach, a także w Giżycku grasują trzy retro ice-trucki, zwane przez ich właścicieli „belmondziakami”. To zaadaptowane do współczesnych wymogów kultowe, stare Citroëny, które służyły kiedyś jako samochody robocze.

– Lody kupowane z ice-trucków to kwintesencja wakacji. Nie ma chyba człowieka, w którym nie wzbudzałyby one pozytywnych emocji. Ich retro styl przyciąga wzrok, a klienci – ci mali i ci całkiem duzi – fotografują je z każdej strony. To właśnie przez ich niepowtarzalny design „belmondziaki” zapraszane są także jako ozdoba dużych imprez – tłumaczy Magdalena Kwiatkowska.

W tym sezonie Lodziarzy można spotkać w sumie aż w 98 lokalizacjach w całej Polsce. Sieć, oprócz ciekawych smaków, przygotowała dla swoich klientów także specjalną aplikację mobilną. Dzięki niej podczas spaceru lub wakacji w prosty sposób odszukamy najbliższą lodziarnię Wytwórni. Znajdziemy w niej również kupony promocyjne oraz opisy wszystkich smaków. Aplikacja „u Lodziarzy” dostępna jest na telefony z systemem Android oraz iOS.