Paradoksy zawodu dietetyka

Polacy zyskują coraz większą świadomość, że prawidłowe odżywianie jest podstawą naszego zdrowia. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie usługami dietetycznymi rośnie w szybkim tempie. Jednak brak regulacji prawnej zawodu działa na niekorzyść absolwentów studiów wyższych. Próżno także szukać wiarygodnych danych na temat tego sektora rynku.

– Obecnie osoby przyjmujące pacjentów jako dietetyk nie są w żaden sposób weryfikowane. W innych państwach europejskich wykonujący tę profesję są zobligowani do udowodnienia swojej wiedzy i umiejętności oraz do ciągłego doskonalenia – tłumaczy Monika Kroenke ze Związku Zawodowego Dietetyków i Żywieniowców.

Co to oznacza w praktyce? Mniej więcej tyle, że dzisiaj osoba po weekendowym kursie może otworzyć własny gabinet dietetyczny, udzielać porad i przyjmować klientów.

– Taka sytuacja stanowi poważne zagrożenie dla dobrostanu pacjentów oraz silnie nadwyręża zaufanie społeczne, jakim darzony jest zawód dietetyka. Pacjenci są bowiem narażeni na błędy w dietoterapii prowadzonej przez osoby bez odpowiedniej wiedzy, co może prowadzić do negatywnych konsekwencji – zwraca uwagę Monika Kroenke. – Brak uregulowania prawnego niechlubnie wyróżnia nas na tle świata. Jest też powodem niewystarczającej profilaktyki zdrowotnej w naszym kraju, co możemy obserwować np. w wysokim odsetku otyłych dzieci.

Dietetyka to nie tylko odchudzanie

Aby lepiej wyobrazić sobie wagę problemu, warto na początku zmierzyć się ze stereotypem dietetyka jako osoby, która tylko pomaga schudnąć. Monika Kroenke przekonuje, że współczesna medycyna bardzo docenia rolę dietetyka w profilaktyce i leczeniu chorób. Coraz to nowsze badania potwierdzają ogromne znaczenie żywienia dla zachowania zdrowia. Okazuje się bowiem, że odpowiednie wsparcie dietetyczne może znacząco przyspieszyć proces zdrowienia, zmniejszyć liczbę lub uciążliwość objawów, poprawić komfort życia, a nawet zniwelować potrzebę hospitalizacji.

– Dietetyk nie jest tylko szkolony w odchudzaniu pacjentów z nadmierną masą ciała, ale także w prowadzeniu żywieniowym pacjentów z wielochorobowością, po resekcjach czy w stanie ciężkim. Dlatego też, aby w pełni wykorzystać jego wiedzę i umiejętności, ale w sposób całkowicie bezpieczny dla pacjentów – należy zawód dietetyka uregulować prawnie – mówi ekspertka.

Dietetyk pomaga na każdym etapie choroby – to właśnie dlatego powinien być włączany do zespołów leczniczych. Na szczęście, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w podmiotach medycznych mogą być zatrudniani jedynie absolwenci studiów wyższych. Jednak liczba tego typu stanowisk pracy jest mocno ograniczona – na etat może liczyć niewielki procent dietetyków. To właśnie dlatego tak wielu z nich decyduje się na otworzenie własnego gabinetu.

Dietetyka online – szansą dla młodych?

Prywatna praktyka nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Według portalu wynagrodzenia.pl polscy dietetycy zarabiają na rękę średnio nieco ponad dwa tysiące złotych miesięcznie. Oczywiście, wszystko uzależnione jest od wykształcenia, stażu pracy, wielkości firmy oraz województwa. Szukając oszczędności, dietetycy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, decydują się więc na świadczenie usług online. W ten sposób nie muszą płacić za wynajem gabinetu i są w stanie dotrzeć do większej liczby pacjentów.

– Coraz więcej ludzi żyje w biegu, przez co więcej osób jest zainteresowanych poradami dietetyków świadczonymi on-line. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, bo w części przypadków niezbędny jest kontakt osobisty w gabinecie. Jednak w sytuacji, gdy potrzebna jest właściwa edukacja żywieniowa, przygotowanie jadłospisu według indywidualnych potrzeb oraz monitorowanie postępów pacjenta, jest jak najbardziej możliwe zdalne świadczenie usług – mówi Marzena Lamont, główny dietetyk portalu Kcalmar.com

Zdaniem Marzeny Lamont nowoczesne rozwiązania technologiczne są w stanie wspomóc zarówno pacjentów, jak i dietetyków. Dzięki internetowym wyszukiwarkom, pacjenci mają możliwość znalezienia dietetyka według specjalizacji lub miasta oraz przeczytania opinii innych osób, które korzystały z porad danego eksperta. Dietetycy zaś zyskują narzędzie do prowadzenia gabinetu i monitorowania postępów pacjenta.

Z roku na rok przybywa specjalistów oferujących swoje usługi przez Internet. To cenne szczególnie dla młodych dietetyków, którzy chcą rozwijać swoje firmy i zdobywać doświadczenie. Dietetyka online daje im szansę na pozostanie w zawodzie mimo niesprzyjającej sytuacji prawnej.