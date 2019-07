Wakacyjny szoping, czyli setki pomysłów na wypoczynek w stylu slow

Lato to idealny moment na robienie rzeczy, na które zwykle nie mamy czasu. Wspólne układanie puzzli, gry planszowe, kąpiele w dmuchanych basenach czy puszczanie latawców – każdemu należy się chwila beztroskiej zabawy. TaniaKsiazka.pl zachęca, byśmy oderwali się od smartfonów lub codziennych obowiązków i przynajmniej raz w roku poczuli radość z małych przyjemności.

– Wakacyjny szoping to akcja skierowana do naszych klientów, którzy chcą czerpać z lata pełnymi garściami. Zachęcamy do tego, by więcej się ruszać, spędzać popołudnia na świeżym powietrzu, rozpalić grilla nawet na śniadanie, a zamiast telewizora, wybrać książkę, planszówkę lub puzzle. Tylko uwaga! Taki styl życia naprawdę uzależnia – mówi Paulina Sawicka z księgarni TaniaKsiazka.pl.

Od 15 lipca do 31 sierpnia w każdym tygodniu będzie można skorzystać z innej promocji (nawet do 80%!) na specjalnie przygotowane kategorie produktów. Do wyboru mamy:

Książki w wersji pocket, e-booki i audiobooki, które nie zajmują dużo miejsca w bagażu i można je zabrać ze sobą nawet na górski szlak;

Akcesoria na plażę, do kąpieli, przechowywania przekąsek i budowania fortec;

Akcesoria do ogrodu, czyli namioty, latawce i baseny;

Książki o potrawach z grilla, aby zaskakiwać swoich gości wyszukanymi daniami;

Książki o zdrowym stylu życia, które zainspirują nas do ćwiczeń i lepszej diety;

Przewodniki i mapy do planowania weekendowych wycieczek;

Planszówki i puzzle, gdyby okazało się, że jednak leje i nigdzie nie jedziemy.

– Chcemy udowodnić, że aby wakacje były udane, nie potrzebujemy dużych funduszy i drogich wakacji all inclusive (chociaż nawet podczas nich dobra książka to podstawa). Zachęcamy więc do przykładania większej wagi do jakości spędzanego czasu i powrotu do tych najprostszych form wypoczynku – przekonuje Paulina Sawicka.



Oszczędzaniu sprzyja także fakt, że TaniaKsiazka.pl wprowadza właśnie usługę PayPo, czyli odroczoną płatność. Najprościej mówiąc, klienci mogą zrobić zakupy w kwocie od 40 do 1000 zł i zapłacić za nie dopiero po 30 dniach.



