Z nowym rokiem zdrowym krokiem

W Centrum Ortopedyczno-Protetycznym w Białymstoku ruszają bezpłatne badania stóp dla dzieci. Przez dwa miesiące (od 1 sierpnia do 30 września) fizjoterapeuci będą pomagać w doborze butów do szkoły, a w razie konieczności, zaproponują specjalną wkładkę korygującą lub skierują na dodatkowe konsultacje ze specjalistami. To kolejna edycja tej akcji.