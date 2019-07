Jak wybrać stół z drewna?

Drewno to wyjątkowy materiał, który zachwyca swoją nieregularnością i naturalnym wyglądem. Charakterystyczny rysunek usłojenia, wyczuwalna faktura, drobne pęknięcia czy zagłębienia czynią z niego tworzywo, przyciągające miłośników niepowtarzalnych mebli.



Uniwersalne piękno



Drewno jest niezwykle uniwersalnym materiałem. To właśnie dlatego zrobione z niego stoły świetnie wpisują się w tak różne aranżacje. O tym, czy dany model będzie pasował do naszego stylu, decydują zazwyczaj detale.

– We wnętrzach angielskich idealnie odnajdą się meble z drewna bielonego. W stylu ludwikowskim mają natomiast cienkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe nóżki w kształcie litery „S”. W dominującym w tej chwili stylu industrialnym drewniany blat najczęściej połączony jest z metalową konstrukcją zastępującą nogi – tłumaczy Katarzyna Ściesińska ze sklepu Asymetria Studio z CH Fasty.



Nie ma dwóch takich samych kawałków drewna, dlatego stoły z tego materiału, nawet te masowej produkcji, zawsze będą się od siebie nieco różnić. Obecnie w meblarstwie króluje dąb, który jest nie tylko wytrzymały, ale także posiada piękne usłojenie.



– Jeśli chodzi o formę to modne są zarówno stoły okrągłe, jak i prostokątne. Do wyboru mamy meble klasyczne na czterech nogach, na postumencie lub na metalowym, czarnym stelażu – dodaje ekspertka z Asymetria Studio z CH Fasty.



Stół jak garnitur szyty na miarę



Drewniane stoły dostępne są w większości salonów meblowych. Obecnie wiele osób szuka jednak niestandardowych rozwiązań, idealnie skrojonych do ich potrzeb. Robiąc stół na zamówienie mamy gwarancję, że nasz mebel będzie prawdziwie wyjątkowy, również pod względem mechanizmów rozkładania.



– W naszej historii nie wykonaliśmy jeszcze dwóch identycznych stołów. Takie meble są jak garnitur szyty na miarę. Zdecydowana większość klientów zamawia u nas stoły rozkładane, które są bardzo praktyczne – tłumaczy Adam Jakubowski z Galerii Mebli Arte i dodaje: – Prawdziwą sztuką jest jednak zrobić dobry i piękny stół z ładnym rysunkiem drewna, ale bez szpecącego przecięcia blatów na pół. Nasze meble są rozkładane, ale w zupełnie nowatorski sposób, bez rozcinania pięknych blatów.



Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?



Jeśli stół ma nam służyć przez lata, warto poświęcić nieco czasu na poszukiwanie idealnego rozwiązania.

– Przy wyborze stołu drewnianego należy zwrócić uwagę na szereg czynników: odpowiednią wielkość, odporność danego gatunku drewna na uszkodzenia mechaniczne, technikę wykonania, a także sposób wykończenia, w tym impregnację – radzi przedstawicielka Asymetrii Studio.



Stoły drewniane nie są tanie, ich ceny wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego jeśli planujemy tego typu inwestycję, dobrze jest zdecydować się na renomowanego producenta lub firmę, która „rozumie” materiał, na którym pracuje i przykłada dużą wagę do szczegółów.



– Na cenę stołów mają wpływ: jakość materiału, ale także szczegóły techniczne czy dbałość o najmniejsze detale. Najbardziej ekskluzywne stoły to tzw. monolity, wykonane z jednego kawałka drewna, a także meble z blatami zalewanymi żywicą – tłumaczy ekspert z Galerii Mebli Arte. – Jeśli już jakiś stół nam się spodoba, warto go rozłożyć, aby upewnić się czy poddany obciążeniom jest wytrzymały i stabilny.



Dobry stół to stół zadbany



Kupują drewniany stół trzeba się liczyć z tym, że będzie on wymagał specjalnej pielęgnacji. Dzięki odpowiednim zabiegom oraz ostrożności w codziennym użytkowaniu, jest duża szansa, że zachowa swój piękny wygląd na długie lata. Poniżej kilka porad od specjalistów z CH Fasty:



Drewno jest wrażliwe na nagłe zmiany temperatury i wilgotności, dlatego stół najlepiej czyścić wilgotną szmatką i na bieżąco wycierać rozlane płyny.



Pamiętajmy, aby nie lokować mebla w pobliżu grzejników czy kominków, ponieważ wyższa temperatura może go wypaczyć. Gorące naczynia (również filiżanki z kawą czy herbatą) stawiajmy na specjalnych podkładkach.

Środki do codziennej pielęgnacji dobierajmy w zależności od rodzaju zaimpregnowania – inne do blatów olejowanych, inne do lakierowanych.