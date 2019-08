Rodzinna sieć Arhelan otworzyła kolejne sklepy

– Od początku naszej działalności staramy się jak najlepiej dbać o naszych klientów, oferując im produkty z najwyższej półki i co ważne, w przystępnych cenach. Stawiamy na żywność ekologiczną, pochodzącą od lokalnych dostawców, a także dbamy o lokalizację naszych marketów. Zależy nam, by pojawiały się one głównie przy osiedlach, by ich mieszkańcy poczuli komfort codziennych zakupów – mówi przedstawiciel sieci Arhelan.



O tym, że sieć cieszy się ogromnym powodzeniem, świadczyć może fakt, że w wielu miejscowościach otworzyły się kolejne sklepy z charakterystycznym żółto-czarnym logo, a już niebawem planowane są kolejne otwarcia.



– 6 czerwca mieszkańcy Olecka zyskali drugi już sklep sieci Arhelan, w Białymstoku natomiast otworzyliśmy już piątą placówkę naszej marki – mówi przedstawiciel sieci.



Kotuń, Siedlce, Dąbrowa Białostocka oraz Ostrów Lubelski – to miasta, w których sieć zadebiutowała, ale już dziś wiadomo, że odniesie tam spektakularny sukces.



Firma Arhelan została założona w 1991 roku w Bielsku Podlaskim przez rodzinę państwa Burzyńskich. Na początku priorytetem była hurtowa sprzedaż produktów spożywczych. Po czterech latach w rodzinnym Bielsku Podlaskim powstał pierwszy market, a w kolejnych otwierały się sklepy w województwie podlaskim. Później działalność poszerzyła się o województwa warmińsko-mzurskie, mazowieckie, a ostatnio również lubelskie.



– Bardzo nam zależy, aby za kilka lat stać się siecią ogólnopolską i mamy nadzieję, że nasza rzetelna praca, doświadczony i profesjonalny zespół umożliwią nam osiągnięcie zamierzonych celów – mówią przedstawiciele firmy Arhelan



Polskie Sklepy Arhelan mają w swoim asortymencie produkty spożywcze, chemię gospodarczą, alkohole oraz produkty przemysłowe, których ilość waha się między 10 – 20 tysięcy pozycji w zależności od powierzchni sklepu.