Czy badania skuteczności procesów sterylizacyjnych można wykonać we własnym gabinecie? Można!

Dentomax, certyfikowany dystrybutor urządzeń stomatologicznych, właśnie wprowadził na rynek urządzenie, które z powodzeniem można wykorzystać do inkubacji wskaźników biologicznych. To, Polski inkubator do ampułkowych testów biologicznych EASY TEST.



Testy należy wykonywać przynajmniej raz w tygodniu, a ich podstawowym zadaniem jest określenie tego, czy autoklaw poprawnie sterylizuje wszystkie formy mikroorganizmów. Inkubator do ampułkowych testów biologicznych to produkt opracowany do inkubacji wskaźników biologicznych w temperaturze 57°C.



– Jeszcze do niedawna takie testy (Sporal A) należało wykonywać raz na cztery miesiące. Wówczas w ciągu 24 godzin należało je dostarczyć do laboratorium gdzie inkubowały się przez siedem dni. Wtedy posiadanie w gabinecie takiego urządzenia nie miało racji bytu. Jednak teraz zasady dotyczące częstotliwości znacznie się zmieniły. Zgodnie z zaleceniami GIS przynajmniej raz w tygodniu należy przeprowadzić testy obejmujące badanie biologiczne. Pozwolą nam one określić, czy autoklaw poprawnie sterylizuje, niszcząc wszelkie formy mikroorganizmów – mówi Kazimierz Klimczuk z Dentomaxu.



Koszt jednorazowego badania w laboratorium mikrobiologicznym to 24 zł. Ta kwota nie obejmuje ceny testu. Rachunek jest prosty. Właściciele gabinetów lekarskich jak również wszystkich placówek gdzie sterylizacja narzędzi jest podstawą ich funkcjonowania rocznie na badanie testów muszą wydać przynajmniej 1150 zł. Za prosty w obsłudze EASY TEST trzeba zapłacić 898 zł.

- Nikogo nie trzeba przekonywać, że to oszczędność i czasu i pieniędzy. Proste i łatwe w obsłudze urządzenie sprawdzi się w placówkach, które muszą dbać o bezpieczny proces sterylizacji – dodaje szef Dentomaxu.



Dentomax należy do ścisłej czołówki firm zaopatrujących dentystów w nowoczesny, markowy sprzęt stomatologiczny i najwyższej jakości, firmowe materiały stomatologiczane.



