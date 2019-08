TaniaKsiazka.pl na Festiwalu literackim Patrząc na Wschód

Stare, drewniane gospodarstwo, a w nim artyści, pisarze, podróżnicy, dziennikarze oraz zwykli mieszkańcy, którzy przyszli posłuchać opowieści, porozmawiać o książkach, obejrzeć wyjątkowe zdjęcia. Festiwal literacki Patrząc na Wschód każdego lata przyciąga do małej wsi na krańcu Wigierskiego Parku Narodowego setki uczestników z całej Polski, spragnionych wyjątkowej atmosfery i magicznych spotkań na pograniczu kultur.



– Festiwal literacki Patrząc na Wschód to impreza rodzinna: na spotkania przychodzą ludzie z dziećmi, przyjeżdżają kamperami, parkują na pobliskiej łące, kto ma psy, ten przychodzi z psami, atmosfera jest bowiem luźna i swobodna: nikt nikogo do niczego nie zmusza, nikt nie patrzy, jak kto jest ubrany, liczy się słowo, film, obraz, fotografia... Ludzie polubili tę naszą wiejską imprezę, w roku 2018 w festiwalowych spotkaniach udział wzięło 1800 osób – mówi Piotr Brysacz, organizator wydarzenia, dziennikarz i wydawca.

Po raz drugi do grona mecenasów Festiwalu dołączyła jedna z największych księgarni internetowych w naszym kraju – TaniaKsiazka.pl.



– Idea Festiwalu jest nam niezwykle bliska. Nasza firma wywodzi się z Podlasia, dlatego rozumiemy specyfikę tego regionu i jego różnorodność. Chcemy także promować dobrą literaturę i uczestniczyć w wydarzeniu, które na stałe wpisało się już w kalendarz wartościowych imprez kulturalnych w Polsce – mówi Adam Skreczko z Działu Handlowego TaniaKsiazka.pl.



Przedstawicieli księgarni TaniaKsiazka.pl będzie można spotkać przy specjalnym stoisku, dostępnym przez cały czas trwania Festiwalu. Przywiozą ze sobą książki bliskie tematyce poruszanej podczas rozmów z autorami – wszystkie do kupienia w atrakcyjnych cenach.



Gośćmi tegorocznej, piątej edycji Patrząc na Wschód, będą m.in. Paweł Smoleński, Piotr Czyżewski, Szymon Hołownia, Ziemowit Szczerek, Michał Książek, Małgorzata Rejmer czy Wojciech Górecki. Oprócz spotkań autorskich uczestnicy wezmą udział w warsztatach, spacerach, minirecitalu, pokazach slajdów czy filmu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na Facebooku.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła oraz lokalnych produktów.