Od oprogramowania do produkcji, czyli innowacyjna elektronika "made in Białystok"

Co mają wspólnego aplikacje mobilne z produkcją urządzeń? Zespół GoApps zna odpowiedź na to pytanie. Białostocka firma kupiła zautomatyzowaną linię produkcyjną do montażu elektroniki. Dzięki tej inwestycji dołączyła do grona przedsiębiorstw z branży "internetu rzeczy" (ang. Internet of Things), czyli inteligentnych urządzeń stale podłączonych do internetu.