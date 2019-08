„Z nowym rokiem zdrowym krokiem” to profilaktyczna akcja organizowana przez salon medyczny Run Med przy współpracy z zespołem Spine. Kompleksowa fizjoterapia. W jej ramach rodzice będą mogli skorzystać z fachowych porad dotyczących zdrowia stóp i kręgosłupa ich dzieci.

– Naszym celem jest, aby uczniowie weszli w nowy rok szkolny w dobrze dopasowanych butach, które będą wspierać prawidłowy rozwój stopy oraz przeciwdziałać wadom postawy – tłumaczy Paweł Chorzewski, fizjoterapeuta z Run Med. – Oprócz badania stóp mali pacjenci będą mogli wziąć udział także w konsultacjach w zakresie postawy ciała.

Akcja powstała z potrzeby edukacji rodziców i uświadomienia im, jak ważne dla rozwoju młodego organizmu są odpowiednie buty, szczególnie te do szkoły. Dzieci chodzą w nich nawet do 9 godzin dziennie, co ma niebagatelny wpływ na ich zdrowie – idealnie dobrane obuwie zapobiega wielu późniejszym dolegliwościom.

Badania są całkowicie bezbolesne i trwają kilkanaście minut.

Wszyscy zainteresowani bezpłatnymi konsultacjami w ramach akcji mogą dokonać rezerwacji, dzwoniąc pod numer: 695 477 677. Wizyty odbywać się będą w siedzibie Run Med Salon Medyczny Al. Piłsudskiego 54 w Olsztynie.