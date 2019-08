I Konferencja Dietetyczne Konfrontacje

To już kolejna konferencja organizowana przez Instytut Edukacji Żywieniowej. 30 listopada w budynku Uniwersytetu SWPS dietetycy oraz osoby zajmujące się żywieniem spotkają się, by skonfrontować swoje podejście dotyczące dietoterapii. Na uczestników wydarzenia czekają: 2 panele dyskusyjne z 6 wykładami, 3 debaty m.in. na temat regulacji zawodu dietetyka oraz warsztat praktyczny. W sumie wystąpi 12 prelegentów, a wśród nich dr Mirosława Gałęcka, Hanna Stolińska-Fiedorowicz, Paulina Ihnatowicz, Małgorzata Słoma-Krześlak, Żaneta Geltz, Bartłomiej Pomorski oraz Tadeusz Sowiński.

– Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naszej konferencji. Poprzednia, kwietniowa edycja pokazała nam, jak bardzo takie wydarzenia są potrzebne i jak wiele wnoszą do warsztatu pracy specjalistów – mówi Marzena Lamont, dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i dodaje: – Dietetyczne Konfrontacje będą okazją do wymiany poglądów, uzyskania rzetelnej wiedzy, czy odpowiedzi na nurtujące pytania związane z wyzwaniami naszego zawodu.

Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. rola organicznej żywności w odbudowie mikrobiomu; diety wegetariańskie w prewencji i leczeniu chorób tarczycy; dietoterapia w Hashimoto, czy znaczenie zespołu jelita przesiąkliwego w wybranych jednostkach chorobowych.

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniach mają do wyboru dwa pakiety w kwotach przedsprzedażowych – standard (249 zł/netto) oraz VIP (349 zł/netto). Oprócz możliwości uczestnictwa w wydarzeniu obejmują one także bon zniżkowy do wykorzystania na program do prowadzenia gabinetu i układania jadłospisów online Kcalmar.pro, pakiety startowe, certyfikaty czy w przypadku droższej wersji, dostęp do dwóch wybranych szkoleń online z Cyklu IEŻ 2019. Ponadto na uczestników czekają konkursy, w których łączna pula nagród wynosi 30 tysięcy złotych. Przedsprzedaż biletów trwa tylko do końca sierpnia.

Więcej szczegółów I Konferencji Dietetyczne Konfrontacje znajduje się na stronie:https://iez.edu.pl/konferencje/dietetyczne-konfrontacje-2019/

Instytut Edukacji Żywieniowej to organizacja, w skład której wchodzi zespół ekspertów z dziedziny dietetyki. Oferuje szkolenia online, a także ogólnopolskie konferencje naukowe, podczas których poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia związane z żywieniem. W kwietniowej I Konferencji Naukowej Współczesne Wyzwania Dietetyka wzięło udział blisko 400 uczestników z całej Polski.