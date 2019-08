Nowa odsłona księgarni stacjonarnej TaniaKsiazka.pl

TaniaKsiazka.pl to jedna z największych księgarni internetowych w Polsce. Salon sprzedaży marki działa w Białymstoku od 2012 roku. Teraz po remoncie ponownie otwiera swoje drzwi – nie tylko dla miłośników literatury.



– Nowy, odświeżony salon sprzedaży mieści się w tej samej lokalizacji, jednak ma większą powierzchnię i inny wystrój. Teraz oprócz książek w atrakcyjnych cenach, kupimy w niej także artykuły papiernicze, gry, zabawki czy puzzle – mówi właściciel, Łukasz Kierus. – Ta zmiana to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy poszukują atrakcyjnych cen również na zeszyty, długopisy czy inne przybory niezbędne w szkole, na uczelni lub w biurze.



Sklep stacjonarny TaniaKsiazka.pl znajduje się przy ulicy Kolejowej 12 E, jednak prowadzi do niej inne niż dotychczas wejście, z drugiej strony budynku. Co ważne, nadal będzie tam można odebrać swoje zamówienie ze sklepu internetowego. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8–19, a także w sobotę w godzinach 9–14.



TaniaKsiazka.pl to zdobywca wielu nagród z branży e-commerce. W asortymencie księgarni znajdziemy pełną ofertę podręczników do wszystkich szkół i klas, a także 300 tysięcy innych książek, gry, zabawki, muzykę czy filmy. Na jej klientów zawsze czekają duże promocje, nawet do 80% od standardowej ceny.