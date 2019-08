„Okno na świat”, czyli telewizor pilnie poszukiwany

Stowarzyszenie „Obok Nas”, które pod swoją kuratelą ma między innymi chore dzieci z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej organizuje zbiórkę pieniędzy na zakup nowego sprzętu.



– Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby poprawić komfort przebywających w klinice małych pacjentów oraz towarzyszących im rodziców. Niestety sprzęt audio-video ma to do siebie, że się zużywa lub psuje. Wielka szkoda, bo ten telewizor był spontanicznym darem od białostockich strażaków, którzy cztery lata temu zostawili go pod choinką. Dzieci wykorzystywały go również do gry w play station – mówi Adam Hermanowicz, lekarz z UDSK.



Na szpitalnych oddziałach przebywają maluchy bardzo chore i nieraz muszą tam spędzać wiele tygodni. Odpowiednia atmosfera, kolorowe i dobrze wyposażone sale czy korytarze, uśmiechnięci i pomocni wolontariusze – to wszystko przyspiesza efekty leczenia.



– Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o finansowe, choćby drobne, wsparcie, byśmy mogli kupić maluchom nowy telewizor. Koszt nie jest wielki, chodzi o kilka tysięcy złotych. Być może znajdzie się ktoś, kto podaruje lub sfinansuje taki sprzęt. Liczymy na przychylność mieszkańców naszego regionu, wszak do UDSK trafiają dzieci z całego województwa – mówi Arnold Sobolewski ze Stowarzyszenia „Obok Nas”.



Numer konta, na który można zrobić przelew: 34 1160 2202 0000 0001 4350 6648 z dopiskiem "Okno na świat". Liczy się naprawdę każda złotówka. Z drobnych kwot na pewno uda nam się uzbierać fundusze na sprzęt, który umożliwia chorym dzieciom przyjemne spędzanie czasu w trakcie hospitalizacji.