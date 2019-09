Cykl wyjątkowych koncertów dobroczynnych. Dochód zasili hospicyjne konta

Dlatego też już jesienią ruszy cykl wyjątkowych koncertów - gwiazd polskiej sceny. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na wsparcie powstającego Ośrodka.



- Badania, rehabilitacja, czy może wizyta w urzędzie - trudno to wszystko pogodzić z opieką nad hospicyjnym dzieckiem lub seniorem. Organizacja czasowej opieki wyręczającej to często jedyna szansa dla wielu rodzin. Zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego też postanowiliśmy wybudować pierwszy w tej części Polski Ośrodek Opieki Wyręczającej dla dzieci hospicyjnych i seniorów – mówi Arnold Sobolewski ze Stowarzyszenia „Obok Nas”. - Zapraszamy w imieniu własnym i artystów, którzy nas wspierają na cykl 5 dobroczynnych koncertów, które odbędą się w Operze i Filharmonii Podlaskiej.



16 września 2019 - tę datę warto wyraźnie zaznaczyć w kalendarzu. Wówczas odbędzie się pierwszy Koncert Dobroczynny, podczas którego wystąpi jedna z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek - Kasia Cerekwicka.



- Przy tej okazji chcemy przypomnieć, że wciąż zbieramy na sfinansowanie kosztownych turnusów rehabilitacyjnych dla dwójki naszych podopiecznych z domowego hospicjum. Hubert ma 12 lat i od urodzenia choruje na padaczkę lekooporną. Praktycznie całe swoje życie spędza w łóżku. 3-letnia Natalka dopiero od niedawna nauczyła się samodzielnie trzymać główkę. Rzadka, genetyczna choroba uniemożliwia jej normalny rozwój. Dzieci nigdy nie wyzdrowieją i nie będą mogły żyć jak ich rówieśnicy, jednak profesjonalna rehabilitacja w jakiś sposób im to życie ułatwi. Część pieniędzy pozyskanych podczas koncertów chcemy też przeznaczyć na ten cel – mówi Arnold Sobolewski.



Kolejna gwiazda, która wystąpi na dobroczynnej trasie koncertowej to Michał Szpak. Jego występ The Moon Tour odbędzie się 18 listopada 2019. Ten wokalista reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji w 2016 roku i choć ostatecznie nie wygrał – zajął 8 miejsce – ale został uznany za najlepszego wokalistę tej edycji konkursu.



- Ponownie w Białymstoku, ponownie na nasze zaproszenie i znów z najcudowniejszymi polskimi kolędami pod dachem Opery wystąpi Golec U Orkiestra. Niezapomniany koncert kolęd i pastorałek odbędzie się 7 stycznia. Poprzedni występ tego zespołu był niezwykłym przeżyciem i liczymy na to, że i tym razem frekwencja dopisze – dodaje Arnold Sobolewski.



W przyszłym roku odbędą się kolejne dwa koncerty. I tak 7 lutego 2020 na deskach Opery wystąpi Halina Młynkova - pochodząca z Czech wokalistka, która rozpoczynała karierę w Brathankach, a od 2011 roku kontynuuje karierę solową. Ma na swoim koncie 3 albumy. Natomiast 20 kwietnia wystąpi niepokorny, romantyczny i jedyny w swoim rodzaju Kamil Bednarek.



Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji biletów znajdują się na stronie internetowej podlaskiego hospicjum: http://podlaskiehospicjumdzieciece.pl/koncerty/