BIEGleczytam, czyli TaniaKsiazka.pl sponsorem 9. edycji Białystok Biega

21 i 22 września Białystok po raz kolejny opanują biegacze. W programie imprezy przewidziane są: bieg dla dzieci Homeschool Run, Nocna Piątka, czyli wieczorny wyścig na 5 km oraz Szybka Dycha – niedzielne zmagania na dystansie 10 km.



Wśród sponsorów 9. edycji Białystok Biega znalazła się TaniaKsiazka.pl – każdy uczestnik wydarzenia otrzyma w swoim pakiecie startowym gadżety ufundowane przez tę białostocką księgarnię internetową. Ale na tym nie koniec. W miasteczku biegowym będzie czekać także stoisko z książkami, strefa kibica oraz animacje dla dzieci.



– Kto powiedział, że miłość do czytania i sportu nie mogą iść ze sobą w parze? W tym roku do zawodów wystawiamy naszą Ekipę Moltaniego, czyli kilkunastu zaczytanych biegaczy, którzy wezmą udział w rywalizacji. Gorąco zachęcamy wszystkich do przyłączania się do wspólnej zabawy, kibicowania oraz odwiedzenia TanioKsiążkowego namiotu. Dorośli znajdą w nim ciekawe tytuły książkowe w obniżonych cenach, a maluchy będą mogły skorzystać z atrakcji przygotowanych przez nasze uśmiechnięte animatorki – mówi Łukasz Kierus, założyciel TaniaKsiazka.pl, który również wystartuje w biegu.



Białystok Biega to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez biegowych w północno-wschodniej Polsce. Więcej szczegółów tego wydarzenia, a także pełen harmonogram można szukać na stronie: http://bialystokbiega.pl/bieg-bialystok-biega/