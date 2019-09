7 Moto Show Suwałki w najbliższy weekend

21 – 22 września na suwalskim lotnisku atrakcji będzie co niemiara. Organizatorzy zapewnią ich moc zarówno rodzinom z dziećmi, jak i fanom mocniejszych wrażeń. Na 7 Moto Show Suwałki Reaktywacja składa się aż 6 stref motoryzacyjnych. Będzie też Strefa Food Trucków, a także Strefa Zabaw dla dzieci, gdzie gospodarzami będą superbohaterowie.



Warto będzie kibicować podczas zawodów koparko-ładowarek, obejrzeć pokazy Car Audio czy wziąć udział w konkursie jedzenia burgera na czas. Również miłośnicy wyjątkowych aut tuningowych, aut zabytkowych, motocykli czy ciężarówek, a także pysznego jedzenia i doskonałej muzyki znajdą coś dla siebie.



Moto Show Suwałki to również możliwość spotkania z wieloma wystawcami, którzy podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, a także umożliwią zakup gadżetów motoryzacyjnych i wielu ciekawych artykułów. W tak zacnym gronie nie mogło zabraknąć białostockiej marki Oleje Klimowicz. To oficjalny przedstawiciel firmy Neste Oil z Finlandii, która zajmuje się wydobyciem oraz produkcją wyrobów ropopochodnych.



– Po raz pierwszy będziemy prezentować nasze produkty na tej prestiżowej imprezie motoryzacyjnej w Suwałkach I zależy nam na tym, by zrobić jak najlepsze wrażenie. Oleje produkowane w Finlandii, których jesteśmy dystrybutorem to gwarancja wysokiej jakości produktów zgodna z międzynarodowymi standardami ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001. Dodatkowo jest nam niezmiernie miło, że nasz serwis samochodowy (właścicielem obu firm jest Andrzej Klimowicz) został laureatem konkursu zorganizowanego przez Kurier Poranny – „Warsztat Samochodowy Roku”. Dziękujemy wszystkim naszym klientom, którzy docenili naszą pracę i pomogli osiągnąć ten znakomity wynik – mówi Marek Klimowicz kierownik działu sprzedaży w firmie P.H.U. Andrzej Klimowicz.