Promocje i nowości w ofercie dealerskiej sklepu rolniczego TwojaZagroda.pl

Dodatkowo rolnicy, którzy robią zakupy w sklepie TwojaZagroda.pl, otrzymają profesjonalną pomoc przy wypełnieniu wniosków o unijne dofinansowanie oraz wsparcie w negocjacjach z bankami przy załatwianiu formalności kredytowych. Eksperci sklepu zupełnie za darmo doradzą również wybór odpowiedniego sprzętu i zaoferują jazdę testową w siedzibie sklepu w Sokółce przy ulicy Kresowej 62.



Głębosz U484 Metal-Fach taniej o 7 500 zł



Hitem tego sezonu jest Głębosz U484 marki Metal-Fach w świetnej cenie. To idealny moment na zakup tej właśnie maszyny. Głębosz Metal-Fach jest maszyną wyposażoną w 6 prostych zębów, umożliwiających pracę na głębokości maksymalnie 40 cm.



Głębosz U484 został wyposażony w praktyczną stopkę podporową, regulację głębokości pracy, sprężynowe zabezpieczenie przeciążeniowe elementów bocznych, dobre jakościowo ogumienie. Podwójny wał zębowy regulowany jest za pomocą hydrauliki. Wszystkie elementy robocze są wymienne, co wpływa na komfort pracy. Cena ostateczna po rabacie to 26 000 zł netto.



Nowość w ofercie Farmtrac



Sklep TwojaZagroda.pl jest oficjalnym dealerem ciągników marki Farmtrac, która właśnie wprowadziła na rynek nowy model ciągnika – 6075 NETS, a sokólski sklep ma go już w swojej ofercie. Ciągnik został zaprojektowany wspólnie z konstruktorami Porsche. Do jego najważniejszych zalet można zaliczyć między innymi to, że spełnia normy emisji spalin oraz wysoki moment obrotowy, porównywalny do ciągników 90-konnych.



Dodatkowo ten model jest wyposażony w mocny podnośnik, a przekładnia i mosty Carraro dają mu siłę uciągu największą w swoim segmencie mocy. Moc znamionowa silnika wynosi 55.9 kW (76 KM) przy 2000 obr/min. Masa ciągnika bez obciążników to 3418 kg. Natomiast ochronna, dwudrzwiowa kabina zapewni komfort pracy nawet w najtrudniejszych warunkach.



Farmtrac – 4 lata gwarancji i finansowanie fabryczne



Farmtrac to ceniona przez rolników marka. Jest gwarancją trwałości, niezawodności i komfortu pracy. Ciągniki Farmtrac mają teraz wydłużoną gwarancję do 48 miesięcy.



Farmtrac daje również rolnikom możliwość finansowania fabrycznego. To rozwiązanie umożliwiające zakup traktora bez posiadania całej potrzebnej kwoty. Wystarczy jedna wizyta u dealera, by wymarzony ciągnik był w zasięgu ręki.



Rozwiązanie to może zadowolić wielu rolników, ponieważ nie muszą oni tracić czasu na załatwienie licznych formalności, a sklep maksymalnie ułatwia otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej. Co ważne, pomoc w wypełnieniu wniosku nic nie kosztuje, oprocentowanie zaczyna się już od 0%, a okres finansowania to maksymalnie 8 lat.



Oferta dealerska sklepu rolniczego



Sklep TwojaZagroda.pl jest oficjalnym dealerem na Podlasiu ciągników Farmtrac https://www.twojazagroda.pl/pl/i/Dealer-Farmtrac/22, dealerem maszyn Metal-Fach, POM Augustów, Samasz, Amazone, Zuptor, EX POM, Enorossi, Meprozet, czy KFMR Krukowiak.



– W naszej ofercie jest naprawdę duży wybór maszyn i urządzeń rolniczych. Klientom proponujemy prezentację maszyn, darmową jazdę testową ciągnikami, atrakcyjne finansowanie oraz możliwość zakupu w korzystnych ratach. Dodatkowo każde urządzenie ma zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w naszym stacjonarnym sklepie w Sokółce przy ulicy Kresowej. Nasi eksperci udzielą pomocy i doradzą w wyborze odpowiedniego sprzętu zupełnie za darmo – mówi przedstawiciel sokólskiego sklepu rolniczego TwojaZagroda.pl.



Dofinansowanie z TwojaZagroda.pl



Prowadzenie gospodarstwa rolnego to duża odpowiedzialność i bardzo ciężka praca. Wydajną pracę, a jednocześnie zyski dla gospodarza może zagwarantować profesjonalny sprzęt. To jednak sporo kosztuje, więc warto skorzystać z różnych form dofinansowania. I tu mogą pojawić się problemy. Wypełnianie odpowiednich wniosków, załatwianie licznych formalności, dostarczenie właściwych dokumentów – to wszystko może wydawać się zbyt skomplikowane. Z pomocą przychodzi sklep TwojaZagroda.pl, który oferuje darmową i profesjonalną pomoc.



– Nasi pracownicy przeprowadzą każdego rolnika przez wszystkie etapy starania się o różne formy dotacji, pomogą także zebrać niezbędną dokumentację, przypomną o terminach i pomogą prawidłowo wypełnić wniosek. Nasz sklep rolniczy to jedyne takie miejsce w regionie, w którym klienci obsługiwani są w tak kompleksowy i szybki sposób – dodaje przedstawiciel sklepu.