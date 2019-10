Mała łazienka w 3 krokach

Małe łazienki wbrew pozorom nie muszą być dużym wyzwaniem w aranżacji. Wystarczy skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań, by cieszyć się wnętrzem, które będzie komfortowe i użyteczne. Na co zwrócić szczególną uwagę przy jego projektowaniu?



Krok 1. Rozkład sanitariatów



Minimum w urządzaniu każdej łazienki to: umywalka, sedes oraz wanna lub kabina prysznicowa. Najlepiej, aby między każdym z tych elementów był co najmniej 1 m wolnej przestrzeni, co zapewni nam swobodne poruszanie się po pomieszczeniu.

– Obecnie na rynku dostępne są sanitariaty w nieco pomniejszonych rozmiarach, dedykowane małym łazienkom. Przy podejmowaniu decyzji warto jednak „wypróbować” konkretne urządzenia – czy faktycznie sprawdzą się przy naszym wzroście oraz gabarytach. Rozważmy także, czy przyda nam się nieco większa umywalka, czy może potrzebujemy bardziej obszernego prysznica. Dobrze określając priorytety, możemy zyskać nieco przestrzeni – mówi Tomasz Pietrzycki z Salonu Łazienek Rea, mieszczącego się w białostockim Centrum Handlowym Fasty.

Co sprawdzi się lepiej – wanna czy prysznic? Nie istnieje jedna odpowiedź na to pytanie. Wybierając wannę, najlepiej jest zainwestować w produkt 2 w 1, czyli taki, który będzie również pełnił funkcję prysznica. A jeśli zależy nam na samym prysznicu, dobrą opcją są modele bez brodzika, z transparentnym przeszkleniem, które daje poczucie lekkości i nie dzieli niepotrzebnie łazienki.



Krok 2. Płytki, czyli powiększamy optycznie przestrzeń



Dobrze dobrane płytki to połowa sukcesu w aranżacji małej łazienki. Ich kolor oraz kształt mogą mieć decydujące znaczenie dla pierwszego wrażenia, jakie odniesiemy po otworzeniu drzwi.

– Do małych łazienek polecamy płytki podłużne, jasne i odbijające światło. Warto układać je w poziomie, co optycznie poszerza ściany. Ilość powierzchni pokrytych płytkami może w niektórych przypadkach tworzyć efekt przytłoczenia, ale jednocześnie ma wpływ na utrzymanie porządku w pomieszczeniu. Często stosowanym przez projektantów wnętrz zabiegiem jest układanie płytek ściennych do wysokości ¾ – tłumaczy Bartosz Rudnik z Outlet Nexterio z CH Fasty. – Jeśli chodzi o podłogę, to naszym klientom polecamy płytki w rozmiarze minimum 60x60, które stworzą iluzję większej powierzchni.

Dobrą opcją jest zamontowanie dużego lustra, zlicowanego z płytkami. Najlepiej umieścić je nad umywalką, naprzeciwko wejścia. Lustro pięknie odbije światło i sprawi, że nasze łazienka będzie wydawać się bardziej przestronna i estetyczna.



Krok 3. Oświetlenie



Oświetlenie to niezwykle istotny element niewielkiej łazienki. Odpowiednio dobrane, nie tylko rozjaśni całą aranżację, ale także przyda się podczas golenia twarzy czy robienia makijażu.

– Dobrze, aby w łazience znalazły się minimum dwa źródła światła – sufitowe oraz ścienne, umieszczone nad lustrem. Obecnie niezwykle modnym rozwiązaniem są lampy w stylu loft, z widoczną żarówką, które nadadzą małej łazience wyjątkowego charakteru. To samo dotyczy kinkietów nad lustrem – mogą pełnić funkcję ciekawych elementów dekoracyjnych, których siłą rzeczy nie umieścimy zbyt wiele, gdy dysponujemy ograniczoną przestrzenią – zwraca uwagę Przemysław Jasiński z TooLight z CH Fasty.



Dobrym rozwiązaniem są także taśmy ledowe, które można przyczepić za lustrem (odsuwając je nieco od ściany specjalnym stelażem) czy pod wanną. Rzucane przez nie, rozproszone światło sprzyja relaksowi, którego można doświadczyć nawet w najmniejszej łazience.