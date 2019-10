Kontenery z całego świata przyjadą do Łap

Wartość inwestycji, którą zrealizowała działająca od prawie 30 lat białostocka firma Kontrast, robi wrażenie. To około 30 milionów złotych. Niemal połowa funduszy pochodzi z projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Skąd się wziął pomysł na taki biznes?



– Zajmujemy się dystrybucją produktów z kategorii wyposażenia wnętrz. Robimy to na naprawdę dużą skalę. Sporo towarów importujemy z Azji. Trafiają one do nas właśnie za pośrednictwem portów w Trójmieście. W pewnym momencie zaczął nam dokuczać brak profesjonalnej infrastruktury w naszym regionie. Do tej pory kontenery przyjeżdżały do nas w tradycyjny sposób – na naczepach TIR-ów. Powstanie terminalu dla nas i wielu innych firm oznacza znaczące skrócenie czasu dostaw i co najważniejsze wyraźne oszczędności – mówi Krzysztof Koc, szef Kontrastu.



Firma rozpoczyna działalność na rynku usług logistycznych i transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem transportu intermodalnego, czyli takiego, który wykorzystuje więcej niż jeden rodzaj transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów, bez przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu.



Na powstaniu Terminalu Kontenerowego w Łapach skorzysta wiele podmiotów nie tylko z północno-wschodniej Polski, ale i innych części kraju. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że inwestycja pozytywnie wpłynie na podlaską gospodarkę, a także da zielone światło dla rozwoju niewielkich Łap. Co ważne, inwestycja będzie też naturalnym zapleczem logistycznym dla przedsiębiorstw działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łapach. Początkowo będą tam kursowały 2-3 składy kolejowe tygodniowo.



Terminal kontenerowy został wybudowany na terenie niedziałającego od lat Zakładu Napraw Taboru Kolejowego w Łapach.



– Wybór terenu pod Centrum Logistyczne z terminalem kontenerowym jest korzystny również z powodu lokalizacji. Bezpośrednie sąsiedztwo stacji kolejowej w Łapach na pewno ułatwi i skróci dojazd pociągu do terminalu – dodaje Krzysztof Koc.



Terminal zajmuje powierzchnię ponad 2 ha. Na jego obszarze znajdzie się miejsce dla ponad 1000 kontenerów. W ramach inwestycji powstała platforma wyposażona w specjalistyczny sprzęt rozładunkowo–przeładunkowy, zarządzany przez nowoczesne systemy informatyczne. Co ważne pracę na pracę w Centrum Logistycznym może liczyć nawet 100 osób.



Do użytku zostanie oddany również nowoczesny magazyn klasy A o powierzchni 10 tysięcy m kw. Obiekt zostanie wyposażony w regały wysokiego składowania. Będzie obsługiwany przez specjalistyczne wózki widłowe i zarządzany przez nowoczesny system informatyczny.



- To historyczna chwila ponieważ jest to milowy krok w rozwoju miasta i gminy Łapy. To doskonały przykład na to, jak samorząd może efektywnie współpracować z lokalnymi przedsiębiorcami. Mowa tu o całej infrastrukturze wraz z drogami dojazdowymi. Bardzo się cieszę, że kolejna firma pojawia się w Łapach i stereotyp o ubogim mieście zostaje powoli przełamywany - mówi Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap.



W Polsce działa już kilka terminali tego typu, ale ten, który powstanie pod Białymstokiem, będzie się wyróżniał kompleksowością usług związanych nie tylko z przeładunkiem i składowaniem kontenerów. Ograniczone zostaną koszty usług, a także zwiększy się elastyczność obsługi klienta.



- Cieszymy się, że mogliśmy zbudować Centrum Logistyczne w Łapach – mówi Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA, generalny wykonawca inwestycji. – Chcę podkreślić dobrą współpracę na linii inwestor-wykonawca. Wierzymy, że inwestycja spełni wszystkie oczekiwania klientów, będzie też ważnym miejscem przeładunku towarów w naszym regionie. Chcę podkreślić, że obiekt w Łapach jest kolejną udaną realizacją Unibep SA w segmencie budownictwa przemysłowego. Pragnę przypomnieć, że tylko na Podlasiu wykonaliśmy chociażby Fabrykę Proszków Mlecznych dla Mlekovity, czy zakład produkcyjny dla Rosti.