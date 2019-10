Którą szafę wybrać: gotową czy na wymiar?

Ponadto ze względu na swoje gabaryty, szafa mocno rzuca się w oczy, a czasami stanowi najmocniejszy akcent wnętrza. Dlatego podejmując decyzję o kupnie, należy zwrócić uwagę na jej wygląd, ale też na to, czy jest funkcjonalna i odpowiada naszym potrzebom.



Zanim podejmiemy decyzję – określmy swoje potrzeby



Wybierając szafę, w pierwszej kolejności ustalmy, co zamierzamy w niej przechowywać – w tym celu można przygotować sobie listę konkretnych rzeczy, odzieży i sprzętów. Później warto zastanowić się nad priorytetami i odpowiedzieć sobie na kilka pytań:



Czy najważniejszy jest dla nas jej design, czy może idealnie dopasowany do wnętrza rozmiar? Czy chcemy, aby wyposażona była w drzwi przesuwne, czy otwierane na zewnątrz? Czy pragniemy produktu wyjątkowego i unikatowego, czy nie przeszkadzają nam szafy wychodzące z taśmowej produkcji?

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele modeli, które można podzielić na dwie główne grupy: gotowe oraz robione na wymiar. Zarówno te pierwsze, jak i drugie mają swoich entuzjastów i sprawdzą się w różnych sytuacjach.



Zalety szafy na wymiar



Te szafy dopasujemy dosłownie do każdego wnętrza, w tym niewielkiej wnęki w ścianie czy pokoju na poddaszu, w którym są skosy. Ponadto w szafie na wymiar możemy dostosować wszystkie elementy do naszych indywidualnych potrzeb. Mamy możliwość nie tylko określenia jej rozmiaru, stylu, koloru czy materiału, z którego ma być wykonana, ale również zaprojektowania rozkładu półek, szuflad i drążków. A to jeszcze nie koniec jej zalet.



– Kupując szafę na dowolny wymiar, klient ma wpływ na to, z jakiej jakości oraz rodzaju komponentów zostanie ona wyprodukowana – mówi Magdalena Łukjaniuk z firmy Komandor Białystok S.A. – Poza tym to rozwiązanie daje nam niezwykłą wygodę. Usługa obejmuje bowiem nie tylko projekt i wykonanie, ale także pomiary, transport oraz montaż. Tę kompleksowość doceniają szczególnie osoby, które nie mają czasu na długie poszukiwania w salonach meblowych. W przypadku szaf na wymiar już jedno spotkanie wystarczy, aby dograć wszystkie szczegóły. Resztą zajmują się specjaliści.



Szafy gotowe również dają możliwość dopasowania



W pogoni za indywidualnymi rozwiązaniami pamiętajmy, że nie zawsze potrzebujemy szafy na wymiar. Jeśli nie będzie ona służyć do przechowywania nietypowych sprzętów i pomieszczenie na to pozwala, z powodzeniem można rozważyć kupno gotowego mebla. To rozwiązanie jest korzystniejsze cenowo, a wybór jest tak ogromny, że każdy znajdzie coś dla siebie.



– Gotowe szafy także możemy dopasować do różnych wnętrz, ponieważ wiele modeli dostępnych jest w kilku rozmiarach, kolorach i wariantach wyposażenia – mówi Błażej Dzierżyński z salonu meblowego RS Design, mieszczącego się w białostockim CH Fasty. – Czasami można wybierać również między materiałami, z których mają być wykonane poszczególne komponenty, wstawiać lustra czy określone elementy dekoracyjne.



Gdzie sprawdzą się gotowe szafy? Wiele osób decyduje się na ich zakup do pokojów dziecięcych lub młodzieżowych, a także na przedpokój lub do sypialni. Szczególnie jeśli mamy w domu garderobę, możemy pozwolić sobie na małą, gotową szafę, która będzie pełniła jednocześnie dekoracyjną funkcję. To rozwiązanie jest korzystne również, gdy chcemy skorzystać z gotowych wzorów, w określonym stylu i wyposażyć pomieszczenie w meble z jednej serii.



Cena – co się bardziej opłaca?



Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, co jest opcją korzystniejszą cenowo. Faktem jest, że szafy na wymiar mogą być droższym rozwiązaniem. Jednak w pakiecie otrzymujemy nie tylko niepowtarzalny mebel, ale także cały szereg innych usług. W przypadku szaf gotowych cena jest niższa, ale kosztem dopasowania.

Decydując się na któreś z tych dwóch rozwiązań, warto więc dokładnie oszacować wszystkie wydatki i poszukać złotego środka, który pozwoli nam się cieszyć funkcjonalnym meblem, bez zbędnego obciążenia dla domowego budżetu.