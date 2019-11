Dni Przedsiębiorczości w Suwałkach. Studenci i uczniowie szkół średnich z wizytą w lokalnych firmach

Ideą Dni Przedsiębiorczości jest zacieśnianie współpracy między szkołami a lokalnymi pracodawcami, a także zachęcenie młodych ludzi do szukania pomysłów na własny biznes. Od poniedziałku do czwartku (21-24.10.) uczestniczą oni w tzw. wizytach studyjnych odbywających się aż w dziesięciu dużych, suwalskich firmach.



Jednym z partnerów wydarzenia jest PPHU Laktopol – przedstawiciel branży przemysłu mleczarskiego z 30-letnim doświadczeniem na rynku, który posiada jedną z największych i najnowocześniejszych instalacji suszarniczo-wyparnych w Europie Wschodniej, co plasuje go w czołówce producentów proszków mlecznych w Polsce. Spółka swoje towary eksportuje do niemal 90 krajów świata, głównie do Afryki oraz Azji. Jest także członkiem Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach.



– Gościliśmy kilkudziesięciu uczniów i studentów, którzy poznali historię zakładu oraz zwiedzili najważniejsze jego części. Zobaczyli działy produkcyjne, jak odbiór surowca, proszkownię, pakownię, laboratorium, magazyny, zapoznali się ze stosowanymi przez nas technologiami, a także ocenili nasze produkty. Opowiedzieliśmy im o specyfice pracy w Laktopolu, warunkach zatrudnienia oraz możliwościach kariery – mówi Rafał Skorupski Dyrektor Zarządzający Grupy Polindus–Laktopol. – Uważamy, że takie spotkania są niezwykle potrzebne. Uczniowie mogą naocznie poznać realia pracy w konkretnych branżach, a dzięki temu określić, w którym kierunku chcą się dalej kształcić. Dla nas to natomiast okazja do zachęcenia zdolnej młodzieży, aby przy podejmowaniu decyzji o wyborze ścieżki zawodowej, brała pod uwagę nasz zakład, w którym ma dużą szansę na rozwój.



Potwierdza to Agnieszka, uczennica jednego z suwalskich techników, która wspólnie ze swoją klasą odwiedziła Laktopol:

–Myślę, że to była przydatna wizyta. Na pewno sporo dowiedzieliśmy się o samej firmie Laktopol. Dzięki takim spotkaniom zyskujemy większą świadomość, gdzie możemy pójść do pracy. Dostajemy wskazówki, a później mamy szansę robić to, co lubimy – tłumaczy Agnieszka.



W zwiedzaniu PPHU Laktopol uczestniczą uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół nr 4 oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Organizatorami Dni Przedsiębiorczości są: Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód. Wydarzenie będzie miało swój finał 25 października podczas Forum Biznesowego Pogranicza, poświęconego branży turystyczno-hotelarskiej.