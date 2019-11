Przyjdź na koncert, zatańcz na balu i wesprzyj podopiecznych Stowarzyszenia „Obok Nas”

– Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że ta gigantyczna inwestycja potrzebuje ogromnego zastrzyku gotówki. Dlatego też serdecznie zapraszam na te dobroczynne imprezy. W ten sposób można pomóc nam w realizacji naszych planów. Ośrodek, który ma powstać, będzie wsparciem dla wielu rodzin, które zmagają się z nieuleczalnymi chorobami swoich dzieci lub opiekują się osobami starszymi – mówi Arnold Sobolewski ze Stowarzyszenia „Obok Nas”.



We wrześniu ruszył cykl wyjątkowych koncertów – gwiazd polskiej sceny. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na wsparcie powstającego Ośrodka. Za nami jest już energetyczny występ Kasi Cerekwickiej, a przed nami koncert Michała Szpaka.



Jego występ The Moon Tour odbędzie się 18 listopada 2019. Ten wokalista reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji w 2016 roku i choć ostatecznie nie wygrał – zajął 8. miejsce – ale został uznany za najlepszego wokalistę tej edycji konkursu.



Biletów na to najgorętsze wydarzenie tej jesieni ubywa zaś z każdą chwilą. Na ten moment w sprzedaży online zostało ostatnich 70 wejściówek. Bilety można kupić na: http://bit.ly/MichalSzpakDlaHospicjum oraz w kasie Opery. Partnerem koncertu jest Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.



Przed nami też jedyny w swoim rodzaju Dobroczynny Bal Andrzejkowy. Już 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 20:00 wspaniała zabawa rozpocznie się w Restauracji Hotel Traugutta3 Białystok. Tam w gronie przyjaciół można wspierać tych, którzy codziennie zmagają się z trudnym losem.



O świetną zabawę do białego rana tradycyjnie zadba niezawodna Kapela Białostockiego Teatru Lalek, a szef kuchni poleci najlepsze dania. Zaproszenia w cenie 450 zł za parę można zarezerwować pod adresem: stowarzyszenieoboknas@gmail.com lub telefonicznie pod nr 502 350 334.