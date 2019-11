Nowy salon sprzedaży w białostockim Centrum Handlowym Fasty!

Centrum Handlowe Fasty nieustannie poszerza swoją ofertę. W październiku nowy salon sprzedaży otworzyła tam marka Profildoors – firma z 15-letnim doświadczeniem w produkcji i dystrybucji drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

Produkty Profildoors wyróżniają wysokiej jakości materiały, bogactwo modeli, kolorów, systemów otwierania oraz zaawansowane technologie. Oprócz nowoczesnych drzwi w różnych stylach, klienci mogą tam kupić także panele podłogowe czy deski tarasowe.



– Z okazji otwarcia pierwszego salonu w województwie podlaskim przygotowaliśmy specjalne promocje – bezpłatny pomiar i doradztwo w domu klienta, zamki magnetyczne w cenie drzwi oraz wysokie rabaty – mówi Aleksandra Bala z Profildoors. – Zawsze oferujemy profesjonalną pomoc, a także indywidualne rozwiązania dla trudnych czy wymagających aranżacji. Nasze drzwi znajdują uznanie wśród osób ceniących sobie ekskluzywne wykończenia oraz światowe trendy.



Obecnie w CH Fasty znajduje się ponad 20 sklepów z wyposażeniem wnętrz, w tym firmy oferujące meble na wymiar. Centrum mieści się w Białymstoku przy ul. Przędzalnianej 60. Otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 19, a także w sobotę od 10 do 16.