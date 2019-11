5 nowości do czytania w listopadowe wieczory

Jak lepiej myśleć. Dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych, Christel Petitcollin

Męczy cię hałas, intensywnie odbierasz wszystkie bodźce, a twój mózg nawet nocą działa na wysokich obrotach? Najprawdopodobniej jesteś człowiekiem nadwydajnym mentalnie – osobą obdarzoną niezwykłym umysłem, który często płata ci figle.



„Jak lepiej myśleć” to kontynuacja bestsellerowej książki „Jak mniej myśleć” – poradnika dla ludzi zmagających się z wysoką wrażliwością. Tym razem autorka podaje konkretne wskazówki, ułatwiające radzenie sobie w codziennych sytuacjach. W prosty sposób tłumaczy, jak odnaleźć upragniony spokój ducha, spełniać się zawodowo oraz prywatnie, a także pokochać swoją głowę, która sprawia, że jesteś wyjątkowy! Czytanie tej książki działa jak balsam na skołatane nerwy i pozwala spojrzeć na swoje życie z zupełnie innej perspektywy.



Iluzjonista, Remigiusz Mróz



Ciężko powiedzieć, że Remigiusz Mróz powraca z nową książką, skoro wydaje je średnio raz na dwa miesiące. Jednak to dobra wiadomość dla wszystkich fanów twórczości tego polskiego pisarza – druga część kryminalnej serii z Gerardem Edlingiem już jest na księgarskich półkach i tradycyjnie stała się bestsellerem.

„Iluzjonista” to trzymająca w napięciu lektura o zbrodni i zagadkach przeszłości. Specjalista od kinezyki (czyli interpretowania komunikacji niewerbalnej), Gerard Edling, otrzymuje niełatwe zadanie. 30 lat temu wsadził za kratki przestępcę, który nie tylko mordował, ale także zacierał ślady w taki sposób, aby o zabójstwo posądzano inne osoby. Na ciele ofiar za każdym razem znajdowano jednak wypalony znak zapytania. Dzisiaj sytuacja się powtarza – w Opolu na jednym z kąpielisk zostają znalezione zwłoki z charakterystycznym podpisem. Czy to możliwe, że Gerard Edling się pomylił? Jak dojść do prawdy, gdy akta tamtej sprawy znikają w dziwnych okolicznościach, podobnie jak osoby, które wiedzą coś na ten temat?



Miłość leczy rany, Katarzyna Bonda



Jeśli obawialiście się, że po cyklu z Saszą Załuską Katarzyna Bonda nie napisze już nic równie ciekawego, to czeka was miłe rozczarowanie. „Miłość leczy rany” to pierwsza część trylogii przestępczej, pełna rozmachu powieść (ponad 700 stron!) z wątkiem kryminalnym w tle. Co ciekawe, oparta jest ona na historii, która wydarzyła się naprawdę, a wiele lat temu, gdy autorka zabierała się za jej pisanie, pewne osoby skutecznie ją od tego zamiaru odwiodły.

Książka opowiada historię miłości kazachskiego uzdrowiciela i polskiej dziewczyny, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku. Nikt nie wie, że mężczyzna skrywa mroczny sekret z przeszłości, a tragiczne wydarzenia zmusiły go do opuszczenia ojczyzny. Okazuje się bowiem, że kilka lat temu w Kazachstanie pewien człowiek zamordował szefów lokalnego gangu. Nad osobą, która dopuściła się tego czynu, wisi nie tylko wyrok śmierci, ale także „zemsta krwi” – kara ze strony starszyzny rodowej. Czy to możliwe, że uzdrowiciel i morderca to ta sama osoba? Czy zakochanej dziewczynie uda się uchronić narzeczonego przed ścigającym go Interpolem i grupą zawodowych zabójców?



Pokrzyk, Katarzyna Puzyńska



To już jedenasty tom serii kryminalnej rozgrywającej się w Lipowie. Tym razem na śledczych z tamtejszego komisariatu czeka niezwykle trudna sprawa. O zabójstwo pewnej starszej kobiety zostaje posądzona Klementyna Kopp, była funkcjonariuszka policji. Mimo że emerytka przyznaje się do winy, aspirant Daniel Podgórski jest sceptyczny. Zaczyna prowadzić własne śledztwo, podczas którego musi balansować na granicy prawa. Do tego wszystkiego dochodzi prywatny detektyw z własną tajemnicą oraz legenda starego domu pod lasem, w myśl której każdy, kto do niego zawita, szybko umrze.

„Pokrzyk” to wiele wątków, bohaterów i galopująca akcja, która nie zostawia czytelnikowi ani chwili wytchnienia.



Sitwa, Paulina Świst



Macie ochotę na połączenie powieści sensacyjnej z erotykiem? Oto książka, która was nie zawiedzie. „Sitwa” to drugi tom z serii „Karuzela”, której autorką jest tajemnicza pani adwokat, pisząca pod pseudonimem Paulina Świst.

Mecenas Lilianna Płonka i funkcjonariusz CBŚ Michał Grosicki próbują rozwikłać kolejny spisek, a właściwie są zmuszeni wypić piwo, którego nawarzyli im bohaterowie poprzedniej części – Orzeł i Olka. W tle mamy bowiem przekręty finansowe, przemyt złota oraz aferę kościelną. A wszystko to doprawione nutą pikanterii, a właściwie ogromnej namiętności, jaka rodzi się między ludźmi zmuszonymi walczyć o przetrwanie. Smaczku tej historii dodaje fakt, że Paulina Świst jest czynnym adwokatem, a fabułę wszystkich powieści opiera na swoim bogatym doświadczeniu w prawie karnym.