Peeling medyczny receptą na zniszczoną słońcem skórę

Dermatolodzy zalecają go jesienią. Po letnich słonecznych kąpielach na skórze pojawiają się przebarwienia i wymaga ona odbudowy i regeneracji.



Odpowiednio dobrany peeling jest niezbędnym elementem pielęgnacji skóry twarzy w każdym wieku. Jego działanie jest dwuwymiarowe: natychmiastowe - złuszczanie warstwy rogowej skóry oraz długoterminowe - stymulacja produkcji kolagenu. Każdy peeling ma odmienne właściwości, dlatego to lekarz dokonuje wyboru odpowiedniego preparatu w zależności od potrzeb skóry i jej rodzaju.



Peelingi powodują, że skóra zyskuje zdrowszy wygląd, jest odżywiona, napięta, rozświetlona. Peelingi medyczne to zabiegi, które stanowią także doskonały „wstęp” do innych terapii.



- Pamiętajmy, że medycyna estetyczna to także gałąź medycyny i dobrze jest peeling wykonać u dermatologa. Specjalista rozróżnia typy skóry i jest w stanie prawidłowo ocenić problem, z jakim zmaga się pacjent. Bardzo ważna jest odpowiednia diagnoza - mówi Magda Marek-Safiejko, dermatolog z Humana Medica Omeda w Białymstoku.



Wskazania i przeciwwskazania

Peelingi medyczne wskazane są dla osób w rożnym wieku. Polecane są młodzieży z cerą trądzikową. W tym przypadku idealny jest peeling salicylowy. Obecnie na rynku dostępne są unowocześnione preparaty, które wnikają w głąb skóry i wspomagają leczenie zmian trądzikowych z bardzo dobrym efektem i co ważne do minimum zmniejszają stosowanie leków.



Odpowiednio dobrany peeling niewątpliwie odświeży i przywróci blask zmęczonej skórze, a także będzie doskonałą profilaktyką przeciwstarzeniową i spłyci powierzchniowe zmarszczki – jak peeling z zastosowaniem retinolu czy ferulowy. Peeling medyczny stosowany jest również w procesie leczenia blizn potrądzikowych oraz przebarwień j skóry.

Zabiegi, o których mowa nie są zalecane przy opalonej skórze ani też w okresie letnim, kiedy twarz jest eksponowana na słońcu. Lekarze nie polecają też zabiegów w czasie, gdy występuje aktywna infekcja skóry np. opryszczka.



Również osoby podczas terapii doustnymi retinoidami, krioterapii przebytej w ciągu ostatnich 6 miesięcy a także po zabiegu chirurgicznym nie powinny decydować się na peeling medyczny. Nie jest on też wskazany kobietom w ciąży i karmiącym piersią.



Na czym polega zabieg?



- Peeling polega na aplikacji bezpośrednio na skórę substancji chemicznej i kontrolowanym uszkodzeniu naskórka lub skóry właściwej. Podczas peelingu, pacjent odczuwa krótkotrwałe pieczenie. Po wszystkim skóra jest zaczerwieniona, ale rumień cofa się w ciągu kilku godzin – mówi specjalistka z Omedy i dodaje, że w następstwie peelingu chemicznego dochodzi do złuszczenia naskórka (o różnej intensywności), które trwa kilka dni. W przypadku peelingów powierzchownych, działanie preparatów jest prawie niezauważalne, natomiast przy zastosowaniu średnio głębokich, jest bardziej intensywne i wymaga pozostania w domu przez kilka dni.



Peelingi wykonywane są w seriach 3 zabiegów, ale można też wykonać jednorazowy zabieg, by odświeżyć wygląd skóry.



Przed zabiegiem i po



Zdaniem specjalistów na tydzień przed planowanym zabiegiem trzeba odstawić retinoidy miejscowe. Pacjenci, którzy używają produktów miejscowo złuszczających powinni zrezygnować z nich na 3 dni przed.



- Powikłania są bardzo rzadkie i najczęściej wynikają z nieprzestrzegania przeciwwskazań do zabiegu. Należą do nich: uaktywnienie opryszczki lub przejściowe zaburzenia pigmentacji skóry – mówi dermatolog z Omedy.



Po zabiegu nie należy dotykać miejsc poddanych zabiegowi i nie usuwać złuszczającego się naskórka. Pacjenci po wykonanym peelingu medycznym przez 14 dni nie powinni stosować kremów i innych kosmetyków zawierających kwasy owocowe, a przez miesiąc należy bezwzględnie unikać słońca.