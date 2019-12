Jak wybrać drzwi wewnętrzne?

Przylgowe czy bezprzylgowe? Przesuwne czy ukryte? Tradycyjne czy nowoczesne? Wybierając drzwi, stajemy przed wieloma dylematami, a podjęcie decyzji utrudnia świadomość, że ich zakup to z reguły inwestycja na lata. Dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat modeli, które obecnie królują na rynku.



4 podstawowe typy drzwi



– Drzwi wewnętrzne możemy podzielić na cztery najpopularniejsze typy: drzwi przylgowe, bezprzylgowe, ukryte oraz przesuwne. Każdy z tych rodzajów różni się od siebie konstrukcją oraz posiada specyficzne walory estetyczne – mówi specjalista z firmy Expert, znajdującej się w białostockim Centrum Handlowym Fasty.



Drzwi ukryte – tworzą jednolitą płaszczyznę



To niezwykle efektowny rodzaj drzwi. Jego cechą charakterystyczną jest fakt, że wraz ze ścianą tworzy jedną płaszczyznę, na której nie widać ościeżnicy, zawiasów czy przylgi. Z tego powodu drzwi ukryte dają nam wręcz nieograniczone możliwości aranżacyjne. W zależności od rezultatu, jaki chcemy uzyskać, można je pomalować farbą, nałożyć na nie tapetę, a nawet kamień dekoracyjny. W ten sposób optycznie powiększamy przestrzeń i zyskujemy ciekawy efekt wizualny.



Drzwi bezprzylgowe – ukrywają zawiasy



Jak sama nazwa wskazuje, drzwi bezprzylgowe nie posiadają przylgi, czyli charakterystycznego wcięcia w krawędzi, za sprawą którego po zamknięciu skrzydło nachodzi częściowo na ościeżnicę. Drzwi bezprzylgowe tworzą z ościeżnicą jedną powierzchnię i nie widać w nich żadnych zawiasów. To nadaje im lekkości i bardzo nowoczesnego charakteru. Z tego powodu wyjątkowo dobrze prezentują się w minimalistycznych wnętrzach o oszczędnym wzornictwie.



Drzwi przylgowe – klasyka gatunku



To najpopularniejszy typ drzwi, spotykany w niemal każdym polskim mieszkaniu czy domu. Ich zarys wyraźnie odcina się na tle ściany, widoczne są także zawiasy, a przylga całkowicie zasłania zamek. Drzwi przylgowe najlepiej sprawdzą się w klasycznych pomieszczeniach.



Drzwi przesuwne – oszczędność przestrzeni



Drzwi przesuwne tworzą niezwykle ciekawy efekt aranżacyjny, są także bardzo funkcjonalne. Szczególnie gdy dysponujemy małymi pomieszczeniami, w których nie ma możliwości wstawienia tradycyjnych drzwi prawo- czy lewostronnych. Warto także wiedzieć, że ten typ drzwi dobrze prezentuje się w dużych salonach. Drzwi przesuwne montuje się bowiem na specjalnych szynach, których wygląd może dodatkowo podkreślić charakter naszego wnętrza.



Z czego wykonane są drzwi?



Ramy drzwiowe wykonane są zazwyczaj z dwóch rodzajów materiałów: drewna lub płyty MDF. W środku zaś znajduje się wypełnienie wiórowe lub tzw. plaster miodu. Czym się od siebie różnią?



– Plaster miodu to wypełnienie wykonane z mocnej tektury, której poszczególne elementy tworzą kształt połączonych ze sobą sześciokątów. Dzięki temu zyskuje ona większą wytrzymałość. Plaster miodu jest lżejszy i tańszy od wypełnienia wiórowego – zwraca uwagę specjalista z firmy Expert i dodaje: – Wypełnienie wiórowe jest droższe, jednak wykazuje lepsze właściwości akustyczne i izolacyjne. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru któregoś z typów zawsze należy do klienta i jest uzależniona od jego konkretnych potrzeb.



Drzwi to nie tylko skrzydło



Kupując drzwi, warto wiedzieć, że nasze wydatki nie skończą się jedynie na skrzydle. Zwykle pod uwagę należy brać także ościeżnicę oraz klamki z szyldem.



– Ościeżnica może być stała lub regulowana – jej wybór zależy od ściany, na której wieszamy drzwi. Zwykle ościeżnice mają kolor skrzydła i produkowane są z drewna lub MDF-u – tłumaczy ekspert. – Jeśli nie mamy pewności, którą ościeżnicę wybrać, warto skonsultować to ze specjalistą, który dokona odpowiednich pomiarów i doradzi, jakie rozwiązania sprawdzą się w naszym domu.



Jeśli chodzi o klamki z szyldem, najlepiej jeszcze w salonie sprzedaży wypróbować kilka wariantów, przykładając konkretne modele do wybranego przez nas skrzydła. W ten sposób najszybciej będziemy w stanie ocenić, która klamka dobrze leży nam w dłoni i najlepiej pasuje do wyglądu drzwi.