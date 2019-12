Profesjonalny magazyn czeka właśnie na Ciebie

Budowa Centrum Logistycznego Kontrast wraz terminalem intermodalnym zakończyła się, a po Nowym Roku do Łap regularnie zaczną kursować pociągi z kontenerami przypływającymi z całego świata do portów w Gdyni i Gdańsku. A już dziś firma Kontrast zaprasza do korzystania z szerokiego zakresu usług magazynowych.



Nowoczesny magazyn klasy A o powierzchni 10 tysięcy m kw., wyposażony w regały wysokiego składowania, obsługiwany przez specjalistyczne wózki widłowe i zarządzany przez nowoczesny system informatyczny klasy WMS to jeden z najnowocześniejszych obiektów logistycznych zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego. Magazyn posiada aż 14 doków rozładunkowych i jest ogrzewany.



- Od początku do końca zajmujemy się przechowaniem towaru oraz zapewniamy szeroki wachlarz usług logistycznych, takich jak: załadunek i rozładunek, identyfikacja, kontrola ilościowa i jakościowa, konsolidacja, sortowanie, pakowanie czy paletyzacja - mówi Krzysztof Koc, szef Kontrastu.



Dodatkowe możliwości magazynowania, to magazyny samoobsługowe, tak zwane Self-Storage, w postaci kontenerów morskich oraz kontenerów chłodniczych (np. do przechowywania różnego rodzaju towarów, czy produktów spożywczych wymagających stałej temperatury) to nowość na podlaskim rynku. Każda firma może w dowolny sposób korzystać z udostępnionej przestrzeni kontenerowej.



Do tej pory zostały podpisane trzy długoterminowe umowy na wynajem magazynu w Centrum Logistycznym oraz magazynów typu Self-Storage. Są to białostockie firmy z branży e-commerce.



Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.